Миланский «Интер» с трудом вышел в четвертьфинал Кубка Италии. В матче 1/8 финала «нерадзурри» лишь в серии пенальти одолели команду третьего дивизиона «Порденоне».
Кубок Италии. 1/8 финала
«Интер» (Милан) – «Порденоне» (Порденоне) – 0:0 (5:4 п. п.)
Соперником «Интера» по 1/4 финала станет победитель матча «Милан» - «Верона».
Источник — Sport.ua
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