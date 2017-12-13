Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Миланский Интер с трудом вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Команда третьего дивизиона была обыграна лишь по пенальти

  • 13.12.2017 07:37
  • 130 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Миланский «Интер» с трудом вышел в четвертьфинал Кубка Италии. В матче 1/8 финала «нерадзурри» лишь в серии пенальти одолели команду третьего дивизиона «Порденоне».
 
Кубок Италии. 1/8 финала
«Интер» (Милан) – «Порденоне» (Порденоне)  – 0:0 (5:4 п. п.)
 
Соперником «Интера» по 1/4 финала станет победитель матча «Милан» - «Верона».

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.