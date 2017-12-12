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Челси одолел Хаддерсфилд, Кристал Пэлас вырвал победу в Уотфорде

«Бернли» на послених минутах поединка забил единственный гол в ворота «Сток Сити»

  • 12.12.2017 23:59
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ФК Челси
© ФК Челси

Чемпионат Англии. 17-й тур

«Хаддерсфилд» – «Челси» – 1:3
Голы: 0:1 – 23 Бакайоко, 0:2 – 43 Виллиан, 0:3 – 50 Педро, 1:3 – 90 Депуатр.

«Хаддерсфилд»  – Лессль, Йоргенсен, Леве (Хадерджонай, 67), Смит, Шиндлер, Хогг (Уайтхэд, 46), Уильямс, Инс, Муй, Качунга, Мунье (Депуатр, 74).
«Челси»  – Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен (Ампаду, 80), Рюдигер, Мозес, Азар (Батшуайи, 69), Канте (Дринкуотер, 71), Виллиан, Бакайоко, Педро, Алонсо.
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«Бернли» – «Сток Сити» – 1:0
Гол: 1:0 – 89 Барнс.

«Бернли»  – Поуп, Тарковски, Уорд (Тэйлор, 41), Бардсли, Лонг, Дефур, Корк, Хендрик (Барнс, 71), Гудмундссон, Арфилд, Вуд (Воукс, 82).
«Сток Сити» – Батленд, Шоукросс, Кэмерон, Питерс, Зума (Виммер, 66), Аллен, Флетчер, Шакири (Шупо-Мотинг, 84), Собхи, Крауч, Диуф.
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«Кристал Пэлас»«Уотфорд» – 2:1
Голы: 0:1 – 3 Янмат, 1:1 – 89 Сако, 2:1 – 90 Макартур.

«Кристал Пэлас» – Сперони, Фосу-Менса (Сако, 70), Томкинс, Дэнн, Миливоевич, Кабай (Макартур, 77), Заа, Таунсенд (ван Анхолт, 67), Лофтус-Чик, Шлупп, Бентеке.
«Уотфорд» – Гомес, Предль, Кабаселе, Холебас, Мариаппа, Каррильо (Перейра, 71), Клеверли, Ришарлисон (Фемения, 84), Дукуре, Янмат, Дини (Грэй, 80).
Предупреждения: Миливоевич (63), Клеверли (78), ван Анхолт (85), Перейра (90).
Удаление: Клеверли (87).

Источник — Sport.ua

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