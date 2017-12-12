Гамбург уступил Айнтрахту, Вольфсбург отобрал очки у РБ Лейпцига

Чемпионат Германии. 16-й тур
«Вольфсбург» – «РБ Лейпциг» – 1:1
Голы: 1:0 – 15, пенальти Верхаг, 1:1 – 52 Хальстенберг.
«Вольфсбург» – Кастельс, Верхаг, Удуохай, Брукс, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Герхардт, Дидави (Осимхен, 89), Малли, Гомес (Ориги, 67).
«РБ Лейпциг» – Гулачи, Клостерманн (Лаймер, 82), Конате, Упамекано, Хальстенберг, Ильзанкер, Кейта, Кампль (Кайзер, 89), Брума (Демме, 79), Поульсен, Вернер.
Предупреждения: Гилавоги (30), Упамекано (58), Ильзанкер (60), Дидави (65), Хальстенберг (90).
Удаление: Упамекано (90).
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«Гамбург» – «Айнтрахт» – 1:2
Голы: 1:0 – 9 Пападопулос, 1:1 – 16 Вольф, 1:2 – 24 Гачинович.
«Гамбург» – Матения, Пападопулос, Дуглас Сантос, Дикмайер, Маврай (Шипплок, 83), Уолас (Экдаль, 36), Юнг, Хунт, Костич, Арп, Вальдшмидт (Ито, 67).
«Айнтрахт» – Градецки, Абраам (Сальседо, 8), Фалетт, Таватха, Русс, Вольф, Гачинович (Баркок, 46), Ребич, Фернандес, Чендлер, Йович (Боатенг, 62).
Предупреждения: Фалетт (42), Боатенг (75), Градецки (89), Вольф (90).
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«Фрайбург» – «Боруссия М» – 1:0
Гол: 1:0 – 20, пенальти Петерсен.
«Фрайбург» – Шволов, Сеюнджю, Кох, Штенцель, Гюнтер, Хефлер, Раве, Хаберер, Террацино (Сьерро, 90), Кляйндинст (Кат, 84), Петерсен (Станко, 78).
«Боруссия М» – Зоммер, Оксфорд, Гинтер, Вестергор, Вендт, Грифо, Крамер (Бобадилья, 76), Закария, Азар (Кюизанс, 60), Дрмич (Раффаэл, 60), Штиндль.
Предупреждения: Закария (63), Кюизанс (71).
Источник — Sport.ua
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