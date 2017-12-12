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Олег ПРОТАСОВ: «Первый матч для Динамо в Греции будет очень сложным»

Бывший игрок столичного клуба – о сопернике киевлян в 1/16 Лиги Европы

  • 12.12.2017 23:24
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Динамо Киев от Шурика. Олег Протасов
© Динамо Киев от Шурика. Олег Протасов

Экс-нападающий «Динамо» и «Олимпиакоса» Олег Протасов поделился мыслями о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, где команде Александра Хацкевича предстоит встретиться с греческим АЕКом.

«АЕК сейчас находится в неплохом состоянии, демонстрирует хороший футбол. К тому же, команда лидирует в чемпионате Греции, что также является серьезным показателем. Отмечу, что в команде, помимо греков, выступает и немало иностранцев. Кроме того, возглавляет АЕК испанец Хименес. Поэтому, полагаю, говорить о греческом стиле футбола, который исповедует клуб, не стоит.

Что касается «Динамо», то нынешней команде нужно еще время. Однозначно, у этой команды есть потенциал, есть много талантливых ребят в составе. Им нужно время для того, чтобы сыграться. Где-то будут набирать очки, где-то недобирать. Одним словом, нужно набираться опыта. Если такой путь выбрал клуб, то болельщикам стоит потерпеть и не пережевать, когда что-то не получается.

Я бы посоветовал не впадать в эйфорию после жеребьевки: во всяком случае, первый матч для «Динамо» в Греции будет очень сложным. Легкой игры для Киева я там не ожидаю. Но, с другой стороны, мы смело можем назвать «Динамо» фаворитом этой пары. Важным фактором будет и то, в какой форме подойдет «Динамо» к этому противостоянию после зимнего перерыва. У киевлян запланированы сборы в Испании, где состоятся и товарищеские матчи, но все равно, это немного не то.

Несмотря ни на что, нужно отметить, что это хороший жребий для «Динамо». «Бело-синим» не попался гранд, которого было бы сложно или вообще нереально пройти. Думаю, у команды Александра Хацкевича хорошие шансы на итоговый успех в этом противостоянии, тем более, что ответный матч будет дома. Повторюсь, все будет зависеть от подготовки команды в межсезонье», – сказал Протасов.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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