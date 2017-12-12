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ИБРАГИМОВИЧ: «Гвардиола не самый худший тренер, но самый незрелый»

Шведский форвард рассказал об опыте работы с нынешним наставником «Манчестер Сити»

  • 12.12.2017 22:48
  • 1040 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Златан Ибрагимович
© Getty Images. Златан Ибрагимович

Бывший игрок «Барселоны» Златан Ибрагимович рассказал о своих взаимоотношениях с экс-наставником каталонского клуба Пепом Гвардиолой.

«Я сказал Гвардиоле, что он жертвует другими футболистами ради Месси. Он ответил, что понял меня. После того разговора следующую игру я провел на скамейке. И следующую. И следующую.

Больше Гвардиола не разговаривал со мной и не глядел на меня. Как только я заходил в комнату, он оттуда выбегал. Я приходил на встречу с ним и не заставал его на месте.

Проблемы были в Гвардиоле, потому что именно он не пытался решить наши проблемы. Я читал, что то же самое произошло с Манджукичем и Это’О. Он не самый худший тренер, с которым я когда-либо работал, но точно самый незрелый, потому что взрослый мужик решает свои проблемы», – сказал Ибрагимович.

Напомним, шведский форвард отыграл в составе «сине-гранатовых» один сезон (2009/10).

Источник — As.com

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Комментарии
    jetcrow
    online
      jetcrow, 12.12.2017 22:52
    -2
    Слова перезревшей звезды, Златан.
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