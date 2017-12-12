ИБРАГИМОВИЧ: «Гвардиола не самый худший тренер, но самый незрелый»

Бывший игрок «Барселоны» Златан Ибрагимович рассказал о своих взаимоотношениях с экс-наставником каталонского клуба Пепом Гвардиолой.



«Я сказал Гвардиоле, что он жертвует другими футболистами ради Месси. Он ответил, что понял меня. После того разговора следующую игру я провел на скамейке. И следующую. И следующую.



Больше Гвардиола не разговаривал со мной и не глядел на меня. Как только я заходил в комнату, он оттуда выбегал. Я приходил на встречу с ним и не заставал его на месте.



Проблемы были в Гвардиоле, потому что именно он не пытался решить наши проблемы. Я читал, что то же самое произошло с Манджукичем и Это’О. Он не самый худший тренер, с которым я когда-либо работал, но точно самый незрелый, потому что взрослый мужик решает свои проблемы», – сказал Ибрагимович.



Напомним, шведский форвард отыграл в составе «сине-гранатовых» один сезон (2009/10).