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Новый тренер - новые результаты: Боруссия в гостях обыграла Майнц

Андрей Ярмоленко помог дортмундскому клубу прервать восьмиматчевую безвыигрышную серию

  • 12.12.2017 23:28
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Getty Images
© Getty Images

Отчет о матче ожидайте позже.

Бундеслига. 16-й тур.

«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд) - 0:2 (0:0)

- Сократис Папастатопулос, 55, Шинджи Кагава, 89

«Майнц»: Робин Центнер, Абду Диалло, Жан-Филипп Гбамен (Александер Хак, 46), Леон Балогун, Джулио Донати (Александру Максим, 64), Робин Квайсон (Геррит Хольтманн, 76), Даниэль Бросински, Данни Латца, Суат Сердар, Фабиан Фрей, Эмиль Берггреен

«Боруссия»: Роман Бюрки, Йереми Толжан, Марсель Шмельцер, Омер Топрак, Сократис Папастатопулос, Кристиан Пулишич (Махмуд Дауд, 70), Рафаэль Геррейру (Нури Шахин, 90), Шинджи Кагава, Юлиан Вайгл, Андрей Ярмоленко, Пьер-Эмерик Обамеянг

Арбитр: Беньямин Бранд

Удары (в створ): 10 (1) - 13 (6)
Угловые: 1 - 6

Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия)

МАЙНЦ - БОРУССИЯ Д. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Автор — Тишура Александр, Sport.ua

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