Новый тренер - новые результаты: Боруссия в гостях обыграла Майнц

Отчет о матче ожидайте позже.
Бундеслига. 16-й тур.
«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд) - 0:2 (0:0)
- Сократис Папастатопулос, 55, Шинджи Кагава, 89
«Майнц»: Робин Центнер, Абду Диалло, Жан-Филипп Гбамен (Александер Хак, 46), Леон Балогун, Джулио Донати (Александру Максим, 64), Робин Квайсон (Геррит Хольтманн, 76), Даниэль Бросински, Данни Латца, Суат Сердар, Фабиан Фрей, Эмиль Берггреен
«Боруссия»: Роман Бюрки, Йереми Толжан, Марсель Шмельцер, Омер Топрак, Сократис Папастатопулос, Кристиан Пулишич (Махмуд Дауд, 70), Рафаэль Геррейру (Нури Шахин, 90), Шинджи Кагава, Юлиан Вайгл, Андрей Ярмоленко, Пьер-Эмерик Обамеянг
Арбитр: Беньямин Бранд
Удары (в створ): 10 (1) - 13 (6)
Угловые: 1 - 6
Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия)
МАЙНЦ - БОРУССИЯ Д. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Автор — Тишура Александр, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.