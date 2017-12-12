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Йожеф САБО: «У Бойко был повод дать две подряд карточки Ракицкому»

Специалист подвел итоги осенней части чемпионата Украины

  • 12.12.2017 22:30
  • 983 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Экс-тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о последних событиях в украинском футболе

— Йожеф Йожефович, что вас больше всего удивило в чемпионате или Кубке Украины?
— Если честно, ничего не удивило… Разве только подъем «Вереса» был неожиданным. Хотя там тоже много футболистов, прошедших огонь и воду в Премьер-лиге.

— Лидер турнира также оказался предсказуем?
— Я сразу сказал, что первым будет «Шахтер». Никуда не денешься, горняки в первой половине сезона сильнее всех, в том числе и «Динамо». Все объективно. Может, болельщикам и хотелось больше интриги, но осенью «Шахтер» уничтожил ее в зародыше.

— В нижней части таблицы вас тоже ничего не удивляет? «Карпаты» так много пытались сделать для успеха, а находятся в числе аутсайдеров…
— Пока во Львове не разберутся с делами и не передадут клуб в другие руки, я имею в виду собственника, все будет валиться. Что в «Карпатах» происходило в последнее время? С тренерами они вели себя, как с игрушками… Мне больно, что команда, которая всегда была лицом Западной Украины, до такого вот дошла. В «Карпатах» нет элементарного порядка.

— Какую оценку можно дать событиям в Запорожье, которые происходили во время и после поединка «Зари» с «Шахтером»?
— Я специально после этого матча несколько раз посмотрел спорные эпизоды. Нужно быть справедливым — первую желтую карточку Петряк точно заслужил. А вот зачем молодому парню давать второе предупреждение в ситуации, когда симуляции с его стороны и близко не было, не знаю…

Что касается Ракицкого, то мы, конечно, не знаем, что он дословно сказал арбитру. Однако нет сомнения, у Бойко был повод дать две подряд карточки Ракицкому. К слову, пенальти в ворота «Шахтера» рефери поставил правильно. Я сочувствую Паулу Фонсеке, потому что сам работал тренером. Когда арбитр удаляет одного, второго, третьего твоего игрока, эмоции перехлестывают. Однако так себя вести все равно нельзя. Я не знаю, к чему это приведет…

Богдан ЛЕОНЧУК

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Михайло Юнчик
    online
      Михайло Юнчик, 12.12.2017 22:44
    0
    На х@я та мова , якщо вона , не про любов . Шахтар в 2-х матчах з Динамо незабив жодного гола і де на 2 голови вище за всіх інших . Мовчу про матчі де Шахтар витягли судді і не рахую матчі з Арендуполем , де ще до гри було все ясно . Шахтар непоганп грав в ЛЧ тому бразильці там себе продають . ЧУ бразильцям не цікавий , звідси і всі проблеми . Якби Шахтар в ЧУ грав як в ЛЧ , я би повністю погодився б з Йожефом Сабо .
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