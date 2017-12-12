Йожеф САБО: «У Бойко был повод дать две подряд карточки Ракицкому»

Экс-тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о последних событиях в украинском футболе



— Йожеф Йожефович, что вас больше всего удивило в чемпионате или Кубке Украины?

— Если честно, ничего не удивило… Разве только подъем «Вереса» был неожиданным. Хотя там тоже много футболистов, прошедших огонь и воду в Премьер-лиге.



— Лидер турнира также оказался предсказуем?

— Я сразу сказал, что первым будет «Шахтер». Никуда не денешься, горняки в первой половине сезона сильнее всех, в том числе и «Динамо». Все объективно. Может, болельщикам и хотелось больше интриги, но осенью «Шахтер» уничтожил ее в зародыше.



— В нижней части таблицы вас тоже ничего не удивляет? «Карпаты» так много пытались сделать для успеха, а находятся в числе аутсайдеров…

— Пока во Львове не разберутся с делами и не передадут клуб в другие руки, я имею в виду собственника, все будет валиться. Что в «Карпатах» происходило в последнее время? С тренерами они вели себя, как с игрушками… Мне больно, что команда, которая всегда была лицом Западной Украины, до такого вот дошла. В «Карпатах» нет элементарного порядка.



— Какую оценку можно дать событиям в Запорожье, которые происходили во время и после поединка «Зари» с «Шахтером»?

— Я специально после этого матча несколько раз посмотрел спорные эпизоды. Нужно быть справедливым — первую желтую карточку Петряк точно заслужил. А вот зачем молодому парню давать второе предупреждение в ситуации, когда симуляции с его стороны и близко не было, не знаю…



Что касается Ракицкого, то мы, конечно, не знаем, что он дословно сказал арбитру. Однако нет сомнения, у Бойко был повод дать две подряд карточки Ракицкому. К слову, пенальти в ворота «Шахтера» рефери поставил правильно. Я сочувствую Паулу Фонсеке, потому что сам работал тренером. Когда арбитр удаляет одного, второго, третьего твоего игрока, эмоции перехлестывают. Однако так себя вести все равно нельзя. Я не знаю, к чему это приведет…



Богдан ЛЕОНЧУК