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Аталанта обыграла Дженоа, пропустив в дебюте матча

Команда из Бергамо продолжает борьбу за еврокубковую зону

  • 12.12.2017 22:09
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ФК Аталанта
© ФК Аталанта

Чемпионат Италии. 16-й тур

«Дженоа» – «Аталанта» – 1:2
Голы: 1:0 – 4 Бертолаччи, 1:1 – 45 Иличич, 1:2 – 52 Масьелло.

«Дженоа» – Перин, Сполли, Зуканович, Рози, Иццо, Бертолаччи, Лаксальт (Лападула, 67), Таарабт, Ригони (Риччи, 84), Велозу, Пандев (Омеонга, 77).
«Аталанта» – Бериша, Кальдара, Масьелло, Хатебур, Толои (Паломино, 50), Фройлер, Спинаццола, Иличич (Корнелиус, 72), Кристанте, Гомес, Петанья (де Рон, 54).
Предупреждения: Масьелло (11), Иццо (25), де Рон (59), Пандев (60), Лападула (90).

Источник — Sport.ua

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