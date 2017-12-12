Олег ДУЛУБ: «Скорее всего, потеряем Васина, Ндиайе и Бамбу»

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб прокомментировал кадровую ситуацию в команде.
«Надо сначала разобраться, кто останется. Мы уже потеряли вратаря Александра Гутора. Скорее всего, потеряем Политыло, Васина, Ндиайе и Бамбу. Это уже 5 человек, половина состава. Придется стабилизировать команду по-новому», — сказал Дулуб.
Источник — Sportarena
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