Олег ДУЛУБ: «Скорее всего, потеряем Васина, Ндиайе и Бамбу»

Последние комментарии

Майнц - Боруссия Д 23:35 — belio-badta Рад за Ярмоленко !!!! 23:34 — scorpio16 С этим тренером и с Бошем есть разница , линия защиты ниже расположена чем у Боша... потом мне ка... 23:27 — chrome ти судиш роботу тренера після його перебування протягом 2-ох днів на посаді головного тренера клу...

В Киеве представили логотип финала Лиги чемпионов 23:30 — olgorl Ну Шахта в финале, уже всё перетерто. Где цвета наши? Ну хоть каску вставте!