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Олег ДУЛУБ: «Скорее всего, потеряем Васина, Ндиайе и Бамбу»

Главный тренер «Черноморца» – о кадровой ситуации в команде

  • 12.12.2017 22:03
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ФК Черноморец. Олег Дулуб
© ФК Черноморец. Олег Дулуб

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

«Надо сначала разобраться, кто останется. Мы уже потеряли вратаря Александра Гутора. Скорее всего, потеряем Политыло, Васина, Ндиайе и Бамбу. Это уже 5 человек, половина состава. Придется стабилизировать команду по-новому», — сказал Дулуб.

Ранее сообщалось, что команду покинут Барилко и Антонов.

Источник — Sportarena

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