Андрей ШЕВЧЕНКО: «С нетерпением жду финала Лиги чемпионов»

Главный тренер сборной Украины и бывший обладатель Кубка Лиги чемпионов Андрей Шевченко рассказал о предстоящем финале Лиги чемпионов в Киеве.
«Прежде всего, я рад за всех украинских болельщиков. Этот самый престижный, самый эмоциональный футбольный турнир, футбольный финал, о котором мечтает любой ребенок в детстве играя в футбол. Мне в жизни повезло. Я смотрю сейчас на молодых ребят и девушек и больше чем уверен, что у каждого из вас есть мечта выиграть Лигу чемпионов. И, поверьте, эта мечта может осуществиться.
Я хочу пожелать, чтобы ваша мечта осуществилась. Хочу, чтобы все украинские болельщики пришли и насладились игрой лучших команд Европы. Очень горжусь тем, что являюсь амбассадором Лиги чемпионов. Это огромная ответственность.
Она лежит не только на нас, амбассадорах, но и на всех вас. Это еще один шанс для Украины показать, какие мы хорошие хозяева. Хотелось бы, чтобы этот финал Лиги чемпионов запомнился для всех людей, который приедут на этот матч, чтобы они остались довольны.
Уверен, имея таких болельщиков и такого президента федерации все пройдет очень хорошо. Я очень рад, что этот Кубок находится в Украине, и с нетерпением жду финала», – сказал Шевченко.
Напомним, сегодня состоялась презентация логотипа киевского финала Лиги чемпионов.
Источник — MatchDay
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