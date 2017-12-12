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Ярмоленко выйдет в стартовом составе в первом матче при Штегере

Украинский вингер не потерял место в основе после отставки Боса

  • 12.12.2017 20:47
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Метки
ФК Боруссия Дортмунд
© ФК Боруссия Дортмунд

Украинский легионер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе на матч 16 тура чемпионата Германии против «Майнца».

Напомним, «шмели» проведут первую игру под руководством Петера Штегера, который заменил на этом посту Петера Боса.

Поединок «Майнц» – «Боруссия» начнется в 21:30.

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

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