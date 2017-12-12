Ярмоленко выйдет в стартовом составе в первом матче при Штегере

Украинский легионер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе на матч 16 тура чемпионата Германии против «Майнца».
Напомним, «шмели» проведут первую игру под руководством Петера Штегера, который заменил на этом посту Петера Боса.
Поединок «Майнц» – «Боруссия» начнется в 21:30.
BVB: Bürki, Yarmolenko, Guerreiro. Toljan, Aubameyang, Pulisic, Kagawa, Sokratis, Schmelzer, Weigl, Toprak #m05bvb pic.twitter.com/bt40Cl7mME— Borussia Dortmund (@BVB) 12 декабря 2017 г.
Источник — ФК Боруссия Дортмунд
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