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ПАВЕЛКО: «Для меня важно, что лучший клуб Украины ведет борьбу в ЛЧ»

Глава ФФУ рассказал о подготовке к предстоящему финалу Лиги чемпионов

  • 12.12.2017 20:38
  • 937 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о предстоящем финале Лиги чемпионов в Киеве .

«У нас все готово для финала — есть и стадион, и лучший мер города, и прекрасные амбасадоры, и все остальное. У нас все готово к финалу, и мы можем провести его на высшем уровне. Мы контролируем весь процесс подготовки к финальному матчу Лиги чемпионов, и хочу вас заверить, мы проведем на лучшем уровне. Также хочу сказать, что недавно принято решение весной организовать несколько туров кубков по Украине.

Мне очень радостно, что мы проведем такой матч, который станет настоящим футбольным праздником. Уверен, многих вдохновит присутствие здесь кубка Лиги чемпионов. Также для меня важно, что лучший клуб Украины (Шахтер. – прим.) сейчас играет в Лиге чемпионов и продолжает борьбу. И я надеюсь, что она будет как можно более успешной», – сказал Павелко.

Напомним, сегодня состоялась презентация логотипа киевского финала Лиги чемпионов.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Ігор Ухач
    online
      Ігор Ухач, 12.12.2017 20:56
    +12
    Лизнув Ахметці..
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    arkada56
    online
      arkada56, 12.12.2017 21:19
    +8
    Та не лизнул а вылезал.
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    zzg77
    online
      zzg77, 12.12.2017 21:44
    +3
    А нам всем важно, чтобы ваше кубло разогнали вместе с рыжим!
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    hijacking
    online
      hijacking, 12.12.2017 21:47
    -3
    А вам все завидно
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    dinozavr1001
    online
      dinozavr1001, 12.12.2017 22:04
    0
    а в чем он лизнул? или голубые настолько ущербны, что не могут признать, что на данный момент Шахтер лучший клуб Европы?
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    Dynamo_s_Dnepra
    online
      Dynamo_s_Dnepra, 12.12.2017 22:08
    0
    dinozavr1001, 12.12.2017 22:04
    а в чем он лизнул? или голубые настолько ущербны, что не могут признать, что на данный момент Шахтер лучший клуб Европы?

    Конечно кроты лучший клуб Европы. Реал им завидует
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