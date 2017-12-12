ПАВЕЛКО: «Для меня важно, что лучший клуб Украины ведет борьбу в ЛЧ»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о предстоящем финале Лиги чемпионов в Киеве .
«У нас все готово для финала — есть и стадион, и лучший мер города, и прекрасные амбасадоры, и все остальное. У нас все готово к финалу, и мы можем провести его на высшем уровне. Мы контролируем весь процесс подготовки к финальному матчу Лиги чемпионов, и хочу вас заверить, мы проведем на лучшем уровне. Также хочу сказать, что недавно принято решение весной организовать несколько туров кубков по Украине.
Мне очень радостно, что мы проведем такой матч, который станет настоящим футбольным праздником. Уверен, многих вдохновит присутствие здесь кубка Лиги чемпионов. Также для меня важно, что лучший клуб Украины (Шахтер. – прим.) сейчас играет в Лиге чемпионов и продолжает борьбу. И я надеюсь, что она будет как можно более успешной», – сказал Павелко.
Напомним, сегодня состоялась презентация логотипа киевского финала Лиги чемпионов.
Источник — Sportarena
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Конечно кроты лучший клуб Европы. Реал им завидует
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