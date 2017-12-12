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В Киеве представили логотип финала Лиги чемпионов

На НСК «Олимпийский» прошла презентация логотипа и кубков Лиги чемпионов

  • 12.12.2017 20:23
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Метки
ФФУ
© ФФУ

Сегодня в Киеве прошла презентация логотипа и кубков финала Лиги чемпионов УЕФА 2018 года. На логотипе изображен Кубок чемпионов, который освещается сине-желтыми цветами.

Также были представлены кубки мужской и женской Лиги чемпионов.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов пройдет 26 мая. Женский финал пройдет 24 мая на стадионе имени Валерия Лобановского.

Источник — Facebook.com

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