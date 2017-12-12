В Киеве представили логотип финала Лиги чемпионов

Так а что с футболками? Тему не до конца обсудили, а уже перешли на фейсбук Зозули.Прыгаем по вер...

ты долго думал пока до такого додумался???????????????вах позвони ахмету и будешь палкой 2

олень, научись пользоваться компом, там красным подчеркивают, то ты скуко олень вислорогий на апш...

не пусть лучше с ахмет-баем в лифте катаются, пока тот лифт сами ДыНыРЫшники на метал не сдадут

Юра, ты и твои 13 клонов - ебаньки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!какая наф помощь , ты скуко о чем? Э...