В Киеве представили логотип финала Лиги чемпионов

Сегодня в Киеве прошла презентация логотипа и кубков финала Лиги чемпионов УЕФА 2018 года. На логотипе изображен Кубок чемпионов, который освещается сине-желтыми цветами.
Также были представлены кубки мужской и женской Лиги чемпионов.
Напомним, финальный матч Лиги чемпионов пройдет 26 мая. Женский финал пройдет 24 мая на стадионе имени Валерия Лобановского.
Источник — Facebook.com
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