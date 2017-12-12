Виктор ВАЦКО: «Ксенз и Гладкий покинули Карпаты»

Известный футбольный комментатор и ведущий Виктор Вацко рассказал об уходе двух футболистов львовских «Карпат».
«Поступила со Львова весточка: Ксенз и Гладкий уже не львы», – написал Вацко в Twitter.
В текущем сезоне Павел Ксенз провел в составе «Карпат» всего 6 матчей. Александр Гладкий сыграл 10 матчей и забил 1 гол.
Источник — Twitter
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