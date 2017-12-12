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Виктор ВАЦКО: «Ксенз и Гладкий покинули Карпаты»

Бывший вице-президент львовского клуба – о кадровых изменениях в команде

  • 12.12.2017 20:06
  • 1155 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ТК Футбол. Виктор Вацко
© ТК Футбол. Виктор Вацко

Известный футбольный комментатор и ведущий Виктор Вацко рассказал об уходе двух футболистов львовских «Карпат».

«Поступила со Львова весточка: Ксенз и Гладкий уже не львы», – написал Вацко в Twitter.

В текущем сезоне Павел Ксенз провел в составе «Карпат» всего 6 матчей. Александр Гладкий сыграл 10 матчей и забил 1 гол.

Источник — Twitter

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.12.2017 20:09
    +2
    Надіюсь що це тільки початок. І команда позбудеться баласту
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 12.12.2017 20:32
    0
    із 23 заявлених залишити 9-10 гравців та будувати нову команду
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