ГВАРДИОЛА: «Мы точно не переборщили с празднованием победы над МЮ»

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал информацию о потасовке в подтрибунном помещении «Олд Траффорд» после матча с «Манчестер Юнайтед» (2:1).
«Мы совершенно точно не переборщили с празднованием победы. Команда была счастлива. Мы выиграли дерби против МЮ – одного из наших лучших соперников. После матча футболисты пожали друг другу руки – абсолютно никаких проблем. Некоторые игроки отправились разделить победу с болельщиками – все как обычно.
После этого мы ушли в раздевалку, и я воодушевлял команду отпраздновать. Когда мы проигрываем, то принимаем поражение. Когда побеждаем, стараемся радоваться. Думаю, что, если бы МЮ победил, они бы тоже праздновали. Я лишь надеюсь, что подобные инциденты больше не повторятся. Клубы объяснят Футбольной ассоциации, что произошло. Я не собираюсь ничего комментировать», – сказал Гвардиола.
Источник — BBC
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