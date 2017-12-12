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ГВАРДИОЛА: «Мы точно не переборщили с празднованием победы над МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» – о потасовке после матча

  • 12.12.2017 19:54
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  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер. Хосеп Гвардиола
© ФК Шахтер. Хосеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал информацию о потасовке в подтрибунном помещении «Олд Траффорд» после матча с «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Мы совершенно точно не переборщили с празднованием победы. Команда была счастлива. Мы выиграли дерби против МЮ – одного из наших лучших соперников. После матча футболисты пожали друг другу руки – абсолютно никаких проблем. Некоторые игроки отправились разделить победу с болельщиками – все как обычно.

После этого мы ушли в раздевалку, и я воодушевлял команду отпраздновать. Когда мы проигрываем, то принимаем поражение. Когда побеждаем, стараемся радоваться. Думаю, что, если бы МЮ победил, они бы тоже праздновали. Я лишь надеюсь, что подобные инциденты больше не повторятся. Клубы объяснят Футбольной ассоциации, что произошло. Я не собираюсь ничего комментировать», – сказал Гвардиола.

Источник — BBC

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Комментарии
    winger_ua
    online
      winger_ua, 12.12.2017 19:58
    +1
    Буквально полчаса назад южненский "Химик" выиграл в Еврокубках у швейцарок - 3:0, а мы тут - про всякое ярмоленко и его "мудрое" мнение о Бундеслиге, о Гвардиоле (при всем уважении), о сполях Денисова, от паузе (мено?) Подчуфаровой... Неужели у нас нет событий, о которых стоит писать? Или пишем о тех, кто платит?
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