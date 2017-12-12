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Моуриньо – о словах Гвардиолы: «Все дело в разном воспитании»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» считает, что оба тренера по-разному воспринимают ситуацию

  • 12.12.2017 20:59
  • 1176 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Жозе Моуриньо
© Getty Images. Жозе Моуриньо

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал слова Пепа Гвардиолы о потасовке в подтрибунном помещении «Олд Траффорд» после матча с «Манчестер Сити».

«Гвардиола сказал то, что сказал. Я сижу здесь не для того, чтобы комментировать его слова. Единственное, что я могу сказать, что здесь лежит вопрос в различиях. В разном поведении, в разном воспитании. Не более того.

Вообще эта пресс-конференция посвящена грядущему матчу с «Борнмутом», а не прошедшей игре с «Сити». Вопрос закрыт», – сказал Моуринью

Источник — BBC

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Комментарии
    DKTheBest
    DKTheBest, 12.12.2017 21:18
    +1
    Мауру на год надо в Шахтер,спустить пар за все накопившиеся годы. В Шахтере можно все-судью послать, судью чуть не пристукнуть. Все равно на Суркиса все спишут.
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