Моуриньо – о словах Гвардиолы: «Все дело в разном воспитании»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал слова Пепа Гвардиолы о потасовке в подтрибунном помещении «Олд Траффорд» после матча с «Манчестер Сити».
«Гвардиола сказал то, что сказал. Я сижу здесь не для того, чтобы комментировать его слова. Единственное, что я могу сказать, что здесь лежит вопрос в различиях. В разном поведении, в разном воспитании. Не более того.
Вообще эта пресс-конференция посвящена грядущему матчу с «Борнмутом», а не прошедшей игре с «Сити». Вопрос закрыт», – сказал Моуринью
Источник — BBC
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