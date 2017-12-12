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Тамаш КАДАР: «Во время отпуска поеду в Англию на матч АПЛ»

Венгерский легионер «Динамо» – о планах на зимний отпуск

  • 12.12.2017 19:32
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ФК Динамо Киев. Динамо Киев
© ФК Динамо Киев. Динамо Киев

Защитник «Динамо» Тамаш Кадар рассказал, где проведет зимний отпуск.

«На этой неделе я на три дня отправлюсь в Манчестер, мне там очень нравится. Вы знаете, раньше я жил в Англии, когда играл за «Ньюкасл», так что у меня там осталось много друзей. Мы пойдем на матч «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм».

Остальное время проведу в Венгрии с семьей и друзьями. Конечно, там холодно в это время года, но когда играю за границей, я долгое время не вижу родителей и товарищей, поэтому хочу хотя бы какое-то время провести с ними – к сожалению, у меня нет такой возможности, кроме как во время отпуска. Так что хотя бы месяц в году хочу провести с самыми близкими людьми», – сказал Кадар.

 

Источник — ФК Динамо Киев

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