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Суд разрешил арест Петра Дыминского

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание президента «Карпат»

  • 12.12.2017 18:21
  • 1343 просмотров
  • 2 комментария
Метки
zik.ua. Петр Дыминский
© zik.ua. Петр Дыминский
Генеральная прокуратура Украины получила разрешение от суда на арест президента львовских «Карпат» Петра Дыминского.
 
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.
 
Напомним, ранее было установлено участие Дыминского в ДТП под Львовом, в котором погибла 31-летняя женщина.
 
Сам Дыминский улетел в Женеву после ДТП и до сих пор находится за границей.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    sanitarium
    online
      sanitarium, 12.12.2017 18:37
    +2
    Ага-ага, бегите арестовывать! Разве что позвонить и очень попросить чтобы приехал и арестовался... Клоуны млин
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    chues
    online
      chues, 12.12.2017 18:57
    0
    Хоть бы уже не позорились
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