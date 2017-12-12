Суд разрешил арест Петра Дыминского

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Роналду набрал 800-е очко по системе гол+пас в карьере 19:06 — gps112005 Обратите внимание -объективный анализ МЕССИ/Роналду!ПЕРВОЕ-У Роналду ,за всю карьеру , сыграно на... 19:05 — gps112005 это наглая ложь!у Роналду на сегодня - 12,12,17 -139 передач во всехтурнирах за мю и реал и сборн...

Николай НЕСЕНЮК: «Апперкотов Палкина уже давно никто не боится» 18:59 — lisarti а прада, что этот перец тут тоже коментит？ 18:55 — belio-badta Ребята, така как вели себя игроки Ш Д в матче с Зарёй, и тренеры после игры, в нормальном европе...