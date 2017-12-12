Суд разрешил арест Петра Дыминского

Генеральная прокуратура Украины получила разрешение от суда на арест президента львовских «Карпат» Петра Дыминского.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.
Напомним, ранее было установлено участие Дыминского в ДТП под Львовом, в котором погибла 31-летняя женщина.
Сам Дыминский улетел в Женеву после ДТП и до сих пор находится за границей.
Источник — Facebook.com
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