Евгений ШАХОВ: «Милан АЕКу не забил — пусть Динамо не расслабляется»

Украинский хавбек греческого ПАОКа Евгений Шахов считает, что фаворитом в матче 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» — АЕК является украинский клуб.

«Конечно, в Греции почти все специалисты фаворитом этой пары считают «Динамо». Даже тренер АЕКа признался, что не сильно доволен жребием. Впрочем, в Киеве пускай сильно не расслабляются, поскольку в Афинах очень крепкая команда, которая умеет обороняться.

В групповом раунде Лиги Европы она никому не проиграла, а итальянский «Милан» не забил ей в двух матчах ни одного мяча. Тяжело будет динамовцам на выезде, тем более что играть придется после зимних сборов. Я по себе помню, как это трудно вкатываться в сезон после такой длительной подготовки. В общем, легко не будет, хотя в любом случае АЕК для «Динамо» — проходимый соперник», — сказал Шахов.

Напомним, матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля.