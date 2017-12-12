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Евгений ШАХОВ: «Милан АЕКу не забил — пусть Динамо не расслабляется»

Хавбек ПАОКа прокомментировал поединок 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» — АЕК

  • 12.12.2017 18:11
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Getty Images. Евгений Шахов
© Getty Images. Евгений Шахов
Украинский хавбек греческого ПАОКа Евгений Шахов считает, что фаворитом в матче 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» — АЕК является украинский клуб.
 
«Конечно, в Греции почти все специалисты фаворитом этой пары считают «Динамо». Даже тренер АЕКа признался, что не сильно доволен жребием. Впрочем, в Киеве пускай сильно не расслабляются, поскольку в Афинах очень крепкая команда, которая умеет обороняться.
 
В групповом раунде Лиги Европы она никому не проиграла, а итальянский «Милан» не забил ей в двух матчах ни одного мяча. Тяжело будет динамовцам на выезде, тем более что играть придется после зимних сборов. Я по себе помню, как это трудно вкатываться в сезон после такой длительной подготовки. В общем, легко не будет, хотя в любом случае АЕК для «Динамо» — проходимый соперник», — сказал Шахов.
 
Напомним, матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля.

Источник — zbirna.com

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