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Николай НЕСЕНЮК: «Апперкотов Палкина уже давно никто не боится»

Известный журналист прокомментировал высказывания гендиректора «Шахтера» о матче с «Зарей»

  • 12.12.2017 17:56
  • 1389 просмотров
  • 16 комментария
Метки
Sport.ua. Николай Несенюк
© Sport.ua. Николай Несенюк
Глава департамента киевского «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк прокомментировал высказывания генерального директора донецкого «Шахтера» Сергея Палкина о скандальном поединке с «Зарей» (1:2).
 
«Мне кажется, что публичные призывы руководителя футбольного клуба к избиению арбитра должны были быть рассмотрены тем самым комитетом ФФУ по этике и честной игры, который, кстати, по желанию Палкина таки расформировали и теперь его возглавляет некий Франческо Баранка. Я мог бы теперь как официальное лицо «Динамо» сделать то, что сделали год назад руководители «Шахтера» после моих слов в адрес этого клуба. Обратиться к Ахметову с требованием освободить Палкина, за то, что он нарушив все мыслимые и немыслимые законы элементарного приличия, стал говорить об украинских арбитрах на языке донецкой подворотни.
 
Но я не буду этого делать. И не только потому, что нельзя человека насильно заставить быть воспитанным. Диагноз Палкину и его компании был очевиден еще в прошлом году, когда мой призыв к украинской патриотизма вызвал у них животную истерику. А с нынешних его угроз можно только посмеяться. Ну кого он пугает своими апперкотами? Я понимаю, что многолетнее пребывание в тайном бункере и передвижение под охраной немного искажает восприятие действительности, но не настолько. Сергею Палкина и его единомышленникам следует понять – их апперкотов уже давно никто не боится. Ваше время прошло навсегда! Переведите это тренеру по фамилии Фонсека. Хорошо переведите, чтобы понял и в дальнейшем вел себя вежливо», – написал Несенюк.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.12.2017 18:03
    -8
    Просто и со вкусом загнал «боксера» в будку
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    Petya Neverov
    online
      Petya Neverov, 12.12.2017 18:05
    +7
    Вроде и нормально так написал, но один вопрос! Зачем оно ему?
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    jovamard
      jovamard, 12.12.2017 18:06
    +9
    Кек, петух закукарекал.
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    mafa12
    online
      mafa12, 12.12.2017 18:08
    +4
    вылезла одна шавка на другую полаять.правда другая то по породе не дворняга...несенюк продажный всем известная личность.и если палкин одному ахмед-хану одно место лижет, то этот всем кто платит
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    Gaerohoro
      Gaerohoro, 12.12.2017 18:09
    +1
    Навернон он что то перепутал. Это динаму уже никто не боится, время совка уже давно прошло. Как и время суркисни в ффу
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    Иван Верещагин
    online
      Иван Верещагин, 12.12.2017 18:09
    +10
    Несенюк честно отработал зарплату...
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    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 12.12.2017 18:10
    -9
    Круто вставил!!!!!
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    Viconnya
      Viconnya, 12.12.2017 18:15
    +11
    Этот клоун то куда лезет. Пусть лучше думает о лозанне.
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    Ardinnna
      Ardinnna, 12.12.2017 18:18
    +7
    один из "адекВАТНЫХ" представителей фк картон, его можно тут наблюдать под ником -семерамид
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    Коля Серьга
    online
      Коля Серьга, 12.12.2017 18:26
    +3
    Вова Бойко, 12.12.2017 18:10
    Круто вставил!!!!!
    Твои с ним сексуальные отношение никому не интересны.
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    comentraktor
    online
      comentraktor, 12.12.2017 18:34
    +2
    Периодически наступает период обострения и Несенюк начинает нести ...
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    yasher
    online
      yasher, 12.12.2017 18:38
    -1
    Так, сепаратисты, взк из Киева домой, освобождать бамбасарену!
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    FKTNMNTN
    online
      FKTNMNTN, 12.12.2017 18:44
    +4
    Палкин, по лицу видно, человек мерзковатенький. НО! Это чудо выглядит как дворняга, одевается как дворняга и говорит как дворняга. У Палкина хоть лоск какой-никакой есть, вышколенный он, наверное, знает даже как столовыми приборами пользоваться и как повязать галстук. Пару образований и МБА за плечами, а это ПТУ + университет Культуры им. Поплавского. Так что оно шо то, шо то, но Палкин хоть породистый лизоблюд, а это и слушать и смотреть жалко.
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    Коля Серьга
    online
      Коля Серьга, 12.12.2017 18:46
    +3
    Viconnya, 12.12.2017 18:15
    Этот клоун то куда лезет. Пусть лучше думает о лозанне.
    Как говорится пока джигиты разговаривают - ослы не вмешиваются.
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    belio-badta
    online
      belio-badta, 12.12.2017 18:55
    +2
    Ребята, така как вели себя игроки Ш Д в матче с Зарёй, и тренеры после игры, в нормальном европейском чемпионате был бы большой штраф и дисквалифицирован тот кто оскорблял и толкал судью на пару матчей, а у нас киевские при власти в их сторону подсуживают, донецкие в их!! А чё же вы в Европе не бычите на судьей!? Понятно что сразу накажут !!! Играйте в футбол а введут видео-повторы , там то и увидите кто есть кто !!!!! ВСЕМ ХОРОШЕГО ВЕЧЕРА !!!! )))))
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    lisarti
    online
    lisarti, 12.12.2017 18:59
    0
    а прада, что этот перец тут тоже коментит&#65311;
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