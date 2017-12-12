Николай НЕСЕНЮК: «Апперкотов Палкина уже давно никто не боится»

«Мне кажется, что публичные призывы руководителя футбольного клуба к избиению арбитра должны были быть рассмотрены тем самым комитетом ФФУ по этике и честной игры, который, кстати, по желанию Палкина таки расформировали и теперь его возглавляет некий Франческо Баранка. Я мог бы теперь как официальное лицо «Динамо» сделать то, что сделали год назад руководители «Шахтера» после моих слов в адрес этого клуба. Обратиться к Ахметову с требованием освободить Палкина, за то, что он нарушив все мыслимые и немыслимые законы элементарного приличия, стал говорить об украинских арбитрах на языке донецкой подворотни.

Но я не буду этого делать. И не только потому, что нельзя человека насильно заставить быть воспитанным. Диагноз Палкину и его компании был очевиден еще в прошлом году, когда мой призыв к украинской патриотизма вызвал у них животную истерику. А с нынешних его угроз можно только посмеяться. Ну кого он пугает своими апперкотами? Я понимаю, что многолетнее пребывание в тайном бункере и передвижение под охраной немного искажает восприятие действительности, но не настолько. Сергею Палкина и его единомышленникам следует понять – их апперкотов уже давно никто не боится. Ваше время прошло навсегда! Переведите это тренеру по фамилии Фонсека. Хорошо переведите, чтобы понял и в дальнейшем вел себя вежливо», – написал Несенюк.