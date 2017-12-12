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Сачко — лучший тренер 19-го тура УПЛ

Наставник «Ворсклы» получил от экспертного совета среднюю оценку 4,8 из 5

  • 12.12.2017 17:28
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upl.ua. Василий Сачко
© upl.ua. Василий Сачко
Главный тренер полтавской «Ворсклы» Василий Сачко признан лучшим тренером 19-го тура украинской Премьер-лиги.
 
42-летний специалист получил от экспертного совета среднюю оценку 4,8 из 5 по таким показателям, как номинальный результат, трудности в руководстве подопечными, мастерство в работе с кадрами и тренерское мастерство.
 
Напомним, в заключительном туре осенней части УПЛ «Ворскла» на выезде разгромила «Олимпик» (4:1).

Источник — УПЛ

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