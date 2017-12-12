Сачко — лучший тренер 19-го тура УПЛ

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Василий Сачко признан лучшим тренером 19-го тура украинской Премьер-лиги.
42-летний специалист получил от экспертного совета среднюю оценку 4,8 из 5 по таким показателям, как номинальный результат, трудности в руководстве подопечными, мастерство в работе с кадрами и тренерское мастерство.
Напомним, в заключительном туре осенней части УПЛ «Ворскла» на выезде разгромила «Олимпик» (4:1).
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.