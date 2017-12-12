Динамо запланировало 11 товарищеских матчей во время зимних сборов

После матча 19-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» (0:0) игроки и тренеры киевского «Динамо» отправились в отпуск.

В Киеве команда соберется 12-го января и пройдет медобследование, а 14-го января «бело-синие» в полном составе отправятся в Марбелью, где до 27-го числа проведут тренировочный сбор. Ориентировочно команда проведет пять спаррингов.

На втором сборе, который также пройдет в Марбелье и начнется 1-го февраля, в планах команды шесть товарищеских поединков.