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Динамо запланировало 11 товарищеских матчей во время зимних сборов

14-го января «бело-синие» в полном составе отправятся на тренировочный сбор в Марбелью

  • 12.12.2017 17:04
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
После матча 19-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» (0:0) игроки и тренеры киевского «Динамо» отправились в отпуск.
 
В Киеве команда соберется 12-го января и пройдет медобследование, а 14-го января «бело-синие» в полном составе отправятся в Марбелью, где до 27-го числа проведут тренировочный сбор. Ориентировочно команда проведет пять спаррингов.
 
На втором сборе, который также пройдет в Марбелье и начнется 1-го февраля, в планах команды шесть товарищеских поединков.

Источник — ФК Динамо Киев

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