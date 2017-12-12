СЕВИДОВ: «То, что я вижу на наших футбольных полях – это беда»

Бывший наставник «Мариуполя» Александр Севидов рассказал, когда планирует вернуться к работе.
– Когда планируете вернуться в профессиональный футбол?
– Все зависит не от меня. Но, судя по тому, что я вижу на наших футбольных полях – это беда. Посмотрим, что будет дальше.
– Предложения поступают?
– Да, но это пока на уровне разговоров. Конкретных предложений пока не было.
– Вы уже заскучали за работой?
– Конечно, очень соскучился. Любой человек, который столько лет работал в футболе, а потом остался без работы, будет чувствовать себя дискомфортно. И я – не исключение.
Источник — Футбол 24
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