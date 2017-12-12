СЕВИДОВ: «То, что я вижу на наших футбольных полях – это беда»

Бывший наставник «Мариуполя» Александр Севидов рассказал, когда планирует вернуться к работе.

– Когда планируете вернуться в профессиональный футбол?

– Все зависит не от меня. Но, судя по тому, что я вижу на наших футбольных полях – это беда. Посмотрим, что будет дальше.

– Предложения поступают?

– Да, но это пока на уровне разговоров. Конкретных предложений пока не было.

– Вы уже заскучали за работой?

– Конечно, очень соскучился. Любой человек, который столько лет работал в футболе, а потом остался без работы, будет чувствовать себя дискомфортно. И я – не исключение.