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СЕВИДОВ: «То, что я вижу на наших футбольных полях – это беда»

48-летний специалист рассказал, когда планирует вернуться к тренерской работе

  • 12.12.2017 16:53
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ФК Мариуполь. Александр Севидов
© ФК Мариуполь. Александр Севидов
Бывший наставник «Мариуполя» Александр Севидов рассказал, когда планирует вернуться к работе.
 
– Когда планируете вернуться в профессиональный футбол?
– Все зависит не от меня. Но, судя по тому, что я вижу на наших футбольных полях – это беда. Посмотрим, что будет дальше.
 
– Предложения поступают?
– Да, но это пока на уровне разговоров. Конкретных предложений пока не было.
 
– Вы уже заскучали за работой?
– Конечно, очень соскучился. Любой человек, который столько лет работал в футболе, а потом остался без работы, будет чувствовать себя дискомфортно. И я – не исключение.

Источник — Футбол 24

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