Евгений КОНОПЛЯНКА: «В Германии в футбол играют только 5 команд»

Украинский вингер гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка прокомментировал игру в Бундеслиге.

«Чемпионат Германии больше подходит Федецкому, чем мне. Здесь в футбол играют только 5 команд, стараются играть в пас. Посмотрите на остальные команды... Ты под мостом стоишь и смотришь, как мячи летают, бомбы падают.

Я переживал уже больше за Ярмоленко, чем за свои проблемы. В каждое трансферное окно думал, когда произойдет его переход. Я уже перестал верить, если честно. Думал, если не сегодня, то никогда. Желаю Андрею удачи. Но только, чтобы не выше меня был. Я не против, если они будут третьими, а мы вторыми», – сказал Коноплянка.