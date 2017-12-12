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Евгений КОНОПЛЯНКА: «В Германии в футбол играют только 5 команд»

28-летний украинский вингер «Шальке» рассказал об игре в Бундеслиге

  • 12.12.2017 16:36
  • 1310 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Евгений Коноплянка
© Getty Images. Евгений Коноплянка
Украинский вингер гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка прокомментировал игру в Бундеслиге. 
 
«Чемпионат Германии больше подходит Федецкому, чем мне. Здесь в футбол играют только 5 команд, стараются играть в пас. Посмотрите на остальные команды... Ты под мостом стоишь и смотришь, как мячи летают, бомбы падают.
 
Я переживал уже больше за Ярмоленко, чем за свои проблемы. В каждое трансферное окно думал, когда произойдет его переход. Я уже перестал верить, если честно. Думал, если не сегодня, то никогда. Желаю Андрею удачи. Но только, чтобы не выше меня был. Я не против, если они будут третьими, а мы вторыми», – сказал Коноплянка.

Источник — ТК 2+2

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Комментарии
    UK88
    online
    UK88, 12.12.2017 16:56
    +1
    Он всю жизнь выше был,только в сезоне 201-14 Днепр оказался выше Динамо (4-е место)
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    UK88
    online
    UK88, 12.12.2017 16:58
    0
    2013-14
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    justhateme
    online
      justhateme, 12.12.2017 17:11
    0
    А что это за оскорбление Федецкого такое?
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    tar00
    online
      tar00, 12.12.2017 17:12
    +1
    Дай бог кожній країні такого чемпіонату як в Німеччниі.
    А то бувають чепіонати, де грають тільки дві команди і то деколи це грою важко назвати.
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