Следователи подтвердили участие Дыминского в смертельном ДТП

Установлено участие президента львовских «Карпат» Петра Дыминского в ДТП, в котором погибла 31-летняя женщина.
Как сообщает источник издания Insider в правоохранительных органах, это доказывают результаты повторной экспертизы.
Ранее сообщалось, что мать погибшей отказалась от претензий к Дыминскому.
Сам президент львовского клуба улетел в Женеву после ДТП и до сих пор находится за границей.
Источник — Insider
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