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Следователи подтвердили участие Дыминского в смертельном ДТП

Участие президента «Карпат» в ДТП доказывают результаты повторной экспертизы

  • 12.12.2017 16:04
  • 1390 просмотров
  • 5 комментария
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theinsider.ua. Петр Дыминский
© theinsider.ua. Петр Дыминский
Установлено участие президента львовских «Карпат» Петра Дыминского в ДТП, в котором погибла 31-летняя женщина.
 
Как сообщает источник издания Insider в правоохранительных органах, это доказывают результаты повторной экспертизы.
 
Ранее сообщалось, что мать погибшей отказалась от претензий к Дыминскому.
 
Сам президент львовского клуба улетел в Женеву после ДТП и до сих пор находится за границей.

Источник — Insider

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Комментарии
    lavina_bowling
      lavina_bowling, 12.12.2017 16:11
    +9
    и так понятно, он же не просто так решил сьеб...(уехать) из страны
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 12.12.2017 16:53
    +2
    И как он после этого будет жить? Хотя... При таких бабках, можно сильно не заморачиваться по поводу какой-то оборваной жизни...
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    Руслан Шевченко
      Руслан Шевченко, 12.12.2017 16:55
    0
    И що дальше?
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    arettop
      arettop, 12.12.2017 17:17
    0
    Она отказалась только от материальных претензий. А уголовное расследование по факту смерти закрыть одним таким заявлением нереально. Нужен занос денег в совершенно другие места.
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    aicraft1965
    online
      aicraft1965, 12.12.2017 17:23
    0
    Еще нужно расследовать чем её убедили отказаться. Деньгами или раскалённым утюгом.
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