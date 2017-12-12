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ДЕНИСОВ – Зозуле: «Вспомни, как ты опозорился с избиением арбитра»

Глава телеканалов «Футбол 1/2» ответил экс-нападающему «Днепра»

  • 12.12.2017 15:46
  • 1140 просмотров
  • 10 комментария
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footballua.tv. Александр Денисов
© footballua.tv. Александр Денисов
Директор телеканалов «Футбол 1/2» Александр Денисов ответил на комментарий украинского форварда испанского «Альбасете» Романа Зозули к новости с критикой судейства.
 
«Роман, прочитал твой вдохновенный спич. Видишь ли, у футбола длинная память. Я бы мог в ответ на твой рассказ, как убивали арбитры «Днепр» в матчах с «Шахтером», выкатить бесконечно долгий список как убивали судьи «Шахтер» с начала нулевых и вплоть до последнего матча имени Бойко. В том числе, в деталях вспомнить матч «Шахтера» и «Днепра» в 2015 году, с не поставленным 100%-м пенальти в ворота «Днепра». Ты как-то скромно умолчал про него.
 
Но напомню я тебе в деталях другое, как на этом же стадионе в Запорожье полтора года назад, после матча с этой же «Зарей», который луганчане выиграли абсолютно заслуженно, ты опозорился с избиением арбитра, а затем чтобы избежать годичной дисквалификации, попросил помощи у «Великого футбола». Я не предложил тебе тогда вытереть сопли и принять по-мужски суровое наказание КДК. Я предложил другое – помочь тебе в твоей беде. Просто по-человечески. И я искренне рад, что у тебя сейчас все хорошо. Удачи тебе», – написал Денисов.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    serge1234
    online
      serge1234, 12.12.2017 15:48
    0
    Сашок, а как ты лизал
    https://www.youtube.com/watch?v=gfEXd3rea4g
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    DKTheBest
    online
    DKTheBest, 12.12.2017 15:50
    +13
    Разница в том, что Зозуля сразу допер, что не прав и начал где только можно извиняться, а Шахтер молчит и Палкин делает обиженный вид и обвиняет во-всем других.
    Разницу чуешь, Денисов?
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    tolmak08
    online
      tolmak08, 12.12.2017 15:59
    -3
    Молодец, Денисов. Здорово ответил. Всё по делу...
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    aicraft1965
    online
      aicraft1965, 12.12.2017 15:59
    -4
    Саня, ты директор телекомпании, глыба.... А кто такой Зузуля - пыль навозная? Да не опускайся до его уровня.
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    theeromario
    online
    theeromario, 12.12.2017 15:59
    +1
    низко господа, как же низко вы все пали.... не футбол а базар какойто
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    karaim2011
    online
    karaim2011, 12.12.2017 16:00
    0
    Пошла волна! Ждем ответа Зозули?)
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    Віктор
    online
    Віктор, 12.12.2017 16:01
    -1
    Денисов был футболистом?
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    karaim2011
    online
    karaim2011, 12.12.2017 16:02
    -1
    serge1234, 12.12.2017 15:48
    Сашок, а как ты лизал
    https://www.youtube.com/watch?v=gfEXd3rea4g

    Видишь, долизался до должности дира тк футбол))))
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 12.12.2017 16:02
    +2
    Так вчора половина команди ШД, і весь тренерський штаб, поводив себе не краще чим Зозуля у тому матчі. А ну чи їм вистачить сміливості визнати що вони були не праві по відношенню до арбітра? Так не буде такого, бо корона злетить.
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    karaim2011
    online
    karaim2011, 12.12.2017 16:03
    0
    "...выкатить бесконечно долгий список как убивали судьи «Шахтер» с начала нулевых и вплоть до последнего матча имени Бойко...."

    Это - ПЯТЬ!!!
    Такой х..рни я не слышал даже от Луческу!)))))
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