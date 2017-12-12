ДЕНИСОВ – Зозуле: «Вспомни, как ты опозорился с избиением арбитра»

«Роман, прочитал твой вдохновенный спич. Видишь ли, у футбола длинная память. Я бы мог в ответ на твой рассказ, как убивали арбитры «Днепр» в матчах с «Шахтером», выкатить бесконечно долгий список как убивали судьи «Шахтер» с начала нулевых и вплоть до последнего матча имени Бойко. В том числе, в деталях вспомнить матч «Шахтера» и «Днепра» в 2015 году, с не поставленным 100%-м пенальти в ворота «Днепра». Ты как-то скромно умолчал про него.

Но напомню я тебе в деталях другое, как на этом же стадионе в Запорожье полтора года назад, после матча с этой же «Зарей», который луганчане выиграли абсолютно заслуженно, ты опозорился с избиением арбитра, а затем чтобы избежать годичной дисквалификации, попросил помощи у «Великого футбола». Я не предложил тебе тогда вытереть сопли и принять по-мужски суровое наказание КДК. Я предложил другое – помочь тебе в твоей беде. Просто по-человечески. И я искренне рад, что у тебя сейчас все хорошо. Удачи тебе», – написал Денисов.