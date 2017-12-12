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ВЕРНИДУБ: Продление контракта? Сначала нужно выполнить задачи на сезон

Наставник «Зари» прокомментировал возможность продления контракта с луганским клубом

  • 12.12.2017 14:56
  • 499 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб
Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб рассказал, что пока не думает о продлении соглашения с клубом.
 
«Президент уже спрашивал об этом, ведь осталось полгода. Но, считаю, что сначала надо выполнить задачи на сезон, а потом думать о контракте. Поверьте — это не самое главное. У меня прекрасные отношения с президентом. Мы всегда смотрели друг другу честно в глаза», — сказал Вернидуб.
 
Отметим, что за три тура до конца первого этапа УПЛ «Заря» занимает 4 место в турнирной таблице, имея 27 очков в активе.
 
Напомним, 51-летний специалист возглавляет «Зарю» с 2011 года.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    euroandroid
    online
      euroandroid, 12.12.2017 15:38
    0
    НЕ ЗНАЮ КАК БУДЕТ В ДАЛЬНЕЙШЕМ, НО НА ДАННОМ ЭТАПЕ ЕСЛИ УЙДЁТ ВЕРНИДУБ - ПОГАСНЕТ ЗАРЯ
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    mihaill2009
    online
      mihaill2009, 12.12.2017 15:43
    -2
    Что то мне подсказывает,глядя на поведение Вернидуба в последнее время,что он готовится стать тренером Динамо.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 12.12.2017 15:52
    -1
    mihaill2009, 12.12.2017 15:43
    Что то мне подсказывает,глядя на поведение Вернидуба в последнее время,что он готовится стать тренером Динамо.
    Такого не буде, в нього серце не правильне
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