ВЕРНИДУБ: Продление контракта? Сначала нужно выполнить задачи на сезон

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб рассказал, что пока не думает о продлении соглашения с клубом.
«Президент уже спрашивал об этом, ведь осталось полгода. Но, считаю, что сначала надо выполнить задачи на сезон, а потом думать о контракте. Поверьте — это не самое главное. У меня прекрасные отношения с президентом. Мы всегда смотрели друг другу честно в глаза», — сказал Вернидуб.
Отметим, что за три тура до конца первого этапа УПЛ «Заря» занимает 4 место в турнирной таблице, имея 27 очков в активе.
Напомним, 51-летний специалист возглавляет «Зарю» с 2011 года.
Источник — Sportarena
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