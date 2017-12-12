ВЕРНИДУБ: Продление контракта? Сначала нужно выполнить задачи на сезон

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб рассказал, что пока не думает о продлении соглашения с клубом.

«Президент уже спрашивал об этом, ведь осталось полгода. Но, считаю, что сначала надо выполнить задачи на сезон, а потом думать о контракте. Поверьте — это не самое главное. У меня прекрасные отношения с президентом. Мы всегда смотрели друг другу честно в глаза», — сказал Вернидуб.

Отметим, что за три тура до конца первого этапа УПЛ «Заря» занимает 4 место в турнирной таблице, имея 27 очков в активе.

Напомним, 51-летний специалист возглавляет «Зарю» с 2011 года.