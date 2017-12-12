Гладкий и Худобяк могут покинуть Карпаты

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В бою с Ригондо Ломаченко пропустил 15 ударов, попав 55 раз 16:04 — serge1234 Так повезло или просто Лом локтем два раза защитился? Амеры уже очень жестко требуют снимков руки...

Гэри ХАЙД: «Ригондо попросту сдался в бою с Ломаченко» 16:02 — acrobat2 @400 тысяч долларов, по сути смешные деньги@Автор- дай мне эти смешные деньги и я с тобой посмеюс...