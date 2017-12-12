Гладкий и Худобяк могут покинуть Карпаты

Хавбек Игорь Худобяк и форвард Александр Гладкий могут покинуть «Карпаты».
32-летний Худобяк в этом сезоне принял участие в 15-ти матчах украинской Премьер-лиги, в которых забил 1 мяч и сделал 1 ассист. 30-летний Гладкий забил 1 мяч с пенальти в 9 поединках за «Карпаты» в чемпионате Украины.
Ранее сообщалось, что львовский клуб может покинуть также 25-летний испанский хавбек Марио Аркес.
Источник — Twitter
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