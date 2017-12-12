На реконструкцию Славутич-Арены под еврокубковые матчи потратили 8 млн

На стадионе «Славутич Арена» в Запорожье провели реконструкцию под проведение международных матчей.

В 2017 году на обновление инфраструктуры было направлено более 8 миллионов гривен. На стадионе оборудована новая пропускная система, работает 14 турникетов.

Руководство «Славутич Арены» утверждает, что стадион соответствует стандартам УЕФА и готов в следующем сезоне принимать еврокубковые матчи поединки сборных.