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На реконструкцию Славутич-Арены под еврокубковые матчи потратили 8 млн

Стадион соответствует стандартам УЕФА и готов в следующем сезоне принимать международные поединки

  • 12.12.2017 14:19
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Метки
ФПЛ. «Славутич-Арена»
© ФПЛ. «Славутич-Арена»
На стадионе «Славутич Арена» в Запорожье провели реконструкцию под проведение международных матчей.
 
В 2017 году на обновление инфраструктуры было направлено более 8 миллионов гривен. На стадионе оборудована новая пропускная система, работает 14 турникетов.
 
Руководство «Славутич Арены» утверждает, что стадион соответствует стандартам УЕФА и готов в следующем сезоне принимать еврокубковые матчи поединки сборных.

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