Роналду хвастается трофеями, удаление помогает Барселоне победить

Разгром тура

Противостояние мадридского «Реала» и андалусийской «Севильи» по предматчевым раскладам смело можно было назвать матчем тура. «Севилья» – одна из самых ярких команд Примеры играла против претендента на чемпионство. Хотя и фаворитом матча были «галактикос», в пользу севильцев говорило немало факторов. Среди которых – травмы в стане мадридского «Реала». Зидан в матче 15-го тура не мог рассчитывать на Рамоса, Карвахаля, Каземиро, Бейла и Варана.

Однако отсутствие ряда важных игроков никак не повлияло на итог матча. Уже в первом тайме мадридцы просто уничтожили оппонента, забив пять мячей в ворота Рико! Второй тайм стал простой формальностью, ведь отыграть такую разницу – просто невозможно. Даже для команды, которая на неделе сделала камбек в матче с «Ливерпулем».

«Реал» - «Севилья» - 5:0 (5:0)

Голы: Начо Фернандес, 3, Криштиану Роналду, 23, 31 (с пенальти), Тони Крооc, 38, Ашраф Хакими, 42

«Реал»: Кейлор Навас, Ашраф Хакими, Марсело, Начо Фернандес, Хесус Вальехо, Лука Модрич (Дани Себальос, 71), Криштиану Роналду (Иско, 76), Лукас Васкес, Марко Асенсио, Тони Крооc (Маркос Льоренте, 63), Карим Бензема

«Севилья»: Серхио Рико, Габриэль Меркадо, Клеман Легле, Лионель Кароль, Симон Кьер, Гвидо Пицарро, Франко Васкес (Йоханнес Гайс, 71), Эвер Банега (Микаэль Крон-Дели, 81), Мануэль Нолито (Пабло Сарабия, 57), Хесус Навас, Луис Муриэль

Предупреждения: - Хесус Навас, 31. Эвер Банега, 37.

Хвастовство тура

Перед тем самым матчем против «Севильи», Роналду презентовал «Сантьяго Бернабеу» свой пятый Золотой мяч. Примечательно, что и предыдущие четыре награды португалец тоже взял с собой.

Кстати, буря оваций перед матчем благоприятно повлияли на лучшего футболиста в истории футбола (по словам самого Роналду) – португалец оформил дубль.

Победа тура

Что такое не проигрывать 13-ть туров, а потом неожиданно уступить скромному «Хетафе» -- отлично знают игроки «Валенсии». Сколько комплиментов, в том числе и с нашей стороны, отправилось в сторону Тораля и его подопечных… И такое нелепое поражение команде, которая, к тому же, играла в меньшинстве.

Посему победа в матче 15-го тура против галисийской «Сельты» была столь важна для «Валенсии».

Забить первый мяч валенсийцам удалось на 28-й минуте матча, когда Дзадза замкнул хорошую передачу от Парехо. «Сельту» факт пропущенного гола нисколько не опечалил, а скорее – окрылил. После нескольких попыток сравнять счет, галисийцам удалось отправить мяч в ворота Нето. Правда, уже во втором тайме. Отличился активный в матче Яго Аспас. Однако Аспас не спас свою команду от поражения – Эрнандес фолил в своей штрафной, за что арбитр матча назначил пенальти. С ударом справился Дани Парехо.

Времени отыгрываться уже во второй раз у «Сельты» не было, так что «Валенсия» заработала (читай – выстрадала) свои три очка. Очевидные проблемы в атаке у валенсийцев заставляют усомниться в «профпригодности» «Валенсии», как претендента на медали Примеры.

«Валенсия» - «Сельта» 2:1

Голы: Симоне Дзадза 28, Даниэль Парехо 81 (пен.) - Яго Аспас 46

«Валенсия»: Нето, Рубен Везу, Габриэл Паулиста, Симоне Дзадза, Даниэль Парехо, Андреас Перейра (Неманья Максимович 89), Хосе Луис Гайя, Жоффрей Кондогбиа, Карлос Солер (Начо Хиль 61), Родриго (Сантьяго Лоренсо 66), Мартин Монтойя

«Сельта»: Рубен, Уго Мальо, Андреу Фонтас, Максимилиано Гомес, Педро Эрнандес, Яго Аспас, Пионе Систо (Эмре Мор 82), Станислав Лоботка, Даниэль Васс, Хонни, Густаво Кабраль (Йон Гвидетти 84)

Предупреждения: Симоне Дзадза 58, Хосе Луис Гайя 60 - Максимилиано Гомес 70, Уго Мальо 81, Яго Аспас 85, Андреу Фонтас 86

Глупость тура

Первый тайм матча «Вильярреала» против «Барселоны» получился весьма интересным. В 13-м и 14-м турах «Барса» дважды сыграла вничью и, казалось, что эта серия может быть продолжена и в туре 15-м.

Однако глупый фол Даниэля Рабы во втором тайме, который, видимо, на эмоциях, грубо сыграл против оппонента, закончился для «субмарин» плачевно. Раба увидел перед собой красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

«Барселоне» понадобилось чуть более 10 минут игры в большинстве, чтобы повести в счете – на 72-й минуте матча отличился Суарес. После чего «Вильярреал» просто «поплыл», пропустив мяч еще и на 83-й минуте от Лео Месси. Возможно, кастельонцы пропустили бы даже больше, но время матча закончилось. «Барселона» добыла непростую победу, за которую каталонцы могут благодарить Рабу.

«Вильярреал» - «Барселона» - 0:2

Голы: Луис Суарес, 71, Лионель Месси, 84

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альваро Гонсалес Соберон, Виктор Руис, Марио Гаспар, Хауме Коста, Даниэль Раба, Ману Тригерос, Роберто Сориано, Родриго Эрнандес, Рубен Семеду (Самуэль Кастильехо, 48), Седрик Бакамбу

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Томас Вермален, Хорди Альба, Хосе Паулиньо (Алейкс Видаль, 68), Серхио Бускетс (Андре Гомеш, 85), Иван Ракитич, Серхи Роберто, Лионель Месси, Луис Суарес, Денис Суарес (Пако Алькасер, 57)

Предупреждения: Седрик Бакамбу, 61. Альваро Гонсалес Соберон, 86. - Серхио Бускетс, 44.