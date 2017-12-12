Роналду хвастается трофеями, удаление помогает Барселоне победить

Разгром тура
Противостояние мадридского «Реала» и андалусийской «Севильи» по предматчевым раскладам смело можно было назвать матчем тура. «Севилья» – одна из самых ярких команд Примеры играла против претендента на чемпионство. Хотя и фаворитом матча были «галактикос», в пользу севильцев говорило немало факторов. Среди которых – травмы в стане мадридского «Реала». Зидан в матче 15-го тура не мог рассчитывать на Рамоса, Карвахаля, Каземиро, Бейла и Варана.
Однако отсутствие ряда важных игроков никак не повлияло на итог матча. Уже в первом тайме мадридцы просто уничтожили оппонента, забив пять мячей в ворота Рико! Второй тайм стал простой формальностью, ведь отыграть такую разницу – просто невозможно. Даже для команды, которая на неделе сделала камбек в матче с «Ливерпулем».
Хвастовство тура
Перед тем самым матчем против «Севильи», Роналду презентовал «Сантьяго Бернабеу» свой пятый Золотой мяч. Примечательно, что и предыдущие четыре награды португалец тоже взял с собой.
Кстати, буря оваций перед матчем благоприятно повлияли на лучшего футболиста в истории футбола (по словам самого Роналду) – португалец оформил дубль.
Победа тура
Что такое не проигрывать 13-ть туров, а потом неожиданно уступить скромному «Хетафе» -- отлично знают игроки «Валенсии». Сколько комплиментов, в том числе и с нашей стороны, отправилось в сторону Тораля и его подопечных… И такое нелепое поражение команде, которая, к тому же, играла в меньшинстве.
Посему победа в матче 15-го тура против галисийской «Сельты» была столь важна для «Валенсии».
Забить первый мяч валенсийцам удалось на 28-й минуте матча, когда Дзадза замкнул хорошую передачу от Парехо. «Сельту» факт пропущенного гола нисколько не опечалил, а скорее – окрылил. После нескольких попыток сравнять счет, галисийцам удалось отправить мяч в ворота Нето. Правда, уже во втором тайме. Отличился активный в матче Яго Аспас. Однако Аспас не спас свою команду от поражения – Эрнандес фолил в своей штрафной, за что арбитр матча назначил пенальти. С ударом справился Дани Парехо.
Времени отыгрываться уже во второй раз у «Сельты» не было, так что «Валенсия» заработала (читай – выстрадала) свои три очка. Очевидные проблемы в атаке у валенсийцев заставляют усомниться в «профпригодности» «Валенсии», как претендента на медали Примеры.
Глупость тура
Первый тайм матча «Вильярреала» против «Барселоны» получился весьма интересным. В 13-м и 14-м турах «Барса» дважды сыграла вничью и, казалось, что эта серия может быть продолжена и в туре 15-м.
Однако глупый фол Даниэля Рабы во втором тайме, который, видимо, на эмоциях, грубо сыграл против оппонента, закончился для «субмарин» плачевно. Раба увидел перед собой красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
«Барселоне» понадобилось чуть более 10 минут игры в большинстве, чтобы повести в счете – на 72-й минуте матча отличился Суарес. После чего «Вильярреал» просто «поплыл», пропустив мяч еще и на 83-й минуте от Лео Месси. Возможно, кастельонцы пропустили бы даже больше, но время матча закончилось. «Барселона» добыла непростую победу, за которую каталонцы могут благодарить Рабу.
Фото: lfp.es
Автор — Яна Кустол, Sport.ua
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