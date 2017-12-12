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ФФУ может ввести видеоповторы уже в этом сезоне

Тестировать систему Видео ассистент, возможно, начнут уже весной

  • 12.12.2017 13:50
  • 587 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко сообщил, что систему Видео ассистент рефери (VAR) могут начать тестировать в УПЛ уже в этом сезоне.

– Мы обратились к Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) с письмом, в котором выразили желание присоединиться к программе тестирования системы Видео ассистент рефери (VAR). Как известно, IFAB разрешила двухлетний эксперимент по тестированию системы Видео ассистент рефери. ФИФА в этом году тестировала систему во время чемпионата мира среди 20-летних игроков и во время Кубка Конфедераций.

– Что ФФУ нужно сделать, чтобы система VAR начала у нас во время матчей чемпионата и Кубка страны?
– Нужно выполнить ряд требований IFAB. Это не только технические требования к качеству трансляции матчей – количества камер, оборудование места для просмотра и другие нюансы. Это также и определенные требования к арбитрам, которым необходимо пройти соответствующий курс обучения.

IFAB выдвигает достаточно серьезные требования, но будем надеяться, что нам хватит для подготовки зимнего межсезонья. Начнем тестировать систему, возможно, из отдельных матчей повышенной сложности. Хотя окончательное решение по этому вопросу примем уже ближе к началу второй части сезона, – сказал Павелко. 

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    ding01
    online
      ding01, 12.12.2017 13:54
    0
    ты смотри как "паучек" зашевелился)))
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    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 12.12.2017 13:59
    -2
    Давно пора!Может быть тогда судьи начнут хоть чего то бояться.Только надо вначале чтобы трансляцию матча проводило несколько телекамер,чтобы эпизод можно было рассмотреть со всех ракурсов,а не так как его показывают на 2+2 с одного! И трансляции чтобы вел один телеканал всего чемпионата.
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    sedi1989
      sedi1989, 12.12.2017 14:13
    +2
    kvlad200760, 12.12.2017 13:59
    Давно пора!Может быть тогда судьи начнут хоть чего то бояться.Только надо вначале чтобы трансляцию матча проводило несколько телекамер,чтобы эпизод можно было рассмотреть со всех ракурсов,а не так как его показывают на 2+2 с одного! И трансляции чтобы вел один телеканал всего чемпионата.

    один телеканал? серьезно? зачем такое?
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    RomarioUA
      RomarioUA, 12.12.2017 14:19
    +1
    Посадят "Денисова" следить за видеоповторами и ничего не поменяется ))))
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    Dk_best
      Dk_best, 12.12.2017 14:21
    +2
    О чем споры вообще? Кто то верит, что липкорукий врун павелка в самом деле может сделать что то путное "не для себя и ахметова"?
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 12.12.2017 14:28
    +1
    А що воно поміняє, якщо навіть ккд не бачить пенальті в руці бутка, який вистрибує як аіст, у грі в ахіл фредом, чи гол у грі верес-зоря? Такий самий заряджений дятел буде сидіти за повтором і казати на біле чорне
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    serge1234
    online
      serge1234, 12.12.2017 14:29
    0
    Какие видео повторы? Вот реальный момент. Фред еба...ит по голеностопу игроку Зари. И что? Комитет арбитров пишет, что "...Друга ЖК на 86 хв, коли під час звичайного ігрового єдиноборства футболіст № 8 гостей необережно торкається гравця № 44 господарів, є несвоєчасною...".
    Т.е. вы поняли? Карточка Копанке была несвоевременна И ногой наотмашь по голеностопу сзади - это оказывается "..необережно торкається...".
    Какие повторы? Ну вот они что после повторов видят. И на повторе все было отлично видно.
    Эту Голубую устрицу им. Ахметрова разгоните.
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    serge1234
    online
      serge1234, 12.12.2017 14:30
    0
    Dk_best, 12.12.2017 14:21
    О чем споры вообще? Кто то верит, что липкорукий врун павелка в самом деле может сделать что то путное "не для себя и ахметова"?
    А это нихера не решит. Там трое слепых будут рассказывать после матча, что они так видят. Это авторское видение эпизода. И комитет арбитров подпишется под этим.
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