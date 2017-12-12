ФФУ может ввести видеоповторы уже в этом сезоне

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко сообщил, что систему Видео ассистент рефери (VAR) могут начать тестировать в УПЛ уже в этом сезоне.

– Мы обратились к Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) с письмом, в котором выразили желание присоединиться к программе тестирования системы Видео ассистент рефери (VAR). Как известно, IFAB разрешила двухлетний эксперимент по тестированию системы Видео ассистент рефери. ФИФА в этом году тестировала систему во время чемпионата мира среди 20-летних игроков и во время Кубка Конфедераций.

– Что ФФУ нужно сделать, чтобы система VAR начала у нас во время матчей чемпионата и Кубка страны?

– Нужно выполнить ряд требований IFAB. Это не только технические требования к качеству трансляции матчей – количества камер, оборудование места для просмотра и другие нюансы. Это также и определенные требования к арбитрам, которым необходимо пройти соответствующий курс обучения.

IFAB выдвигает достаточно серьезные требования, но будем надеяться, что нам хватит для подготовки зимнего межсезонья. Начнем тестировать систему, возможно, из отдельных матчей повышенной сложности. Хотя окончательное решение по этому вопросу примем уже ближе к началу второй части сезона, – сказал Павелко.