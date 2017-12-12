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Галатасарай не смог убедить Шальке продать Коноплянку

Хавбек сборной Украины остается в Германии

  • 12.12.2017 13:25
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Getty Images. Евгений Коноплянка
© Getty Images. Евгений Коноплянка
«Галатасарай» предпринимал еще одну попытку подписать хавбека «Шальке» Евгения Коноплянку. По информации источника, клубы не сошлись в цене на игрока.
 
«Шальке» хотел выручить за 28-летнего украинца 12,5 миллионов евро, что не устроило «Галатасарай».
 
Ранее сообщалось, главный тренер «Галатасарая» Игор Тудор и президент стамбульского клуба Дурсун Озбек заинтересованы в трансфере Коноплянки.

 

Источник — Fanatik

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