Галатасарай не смог убедить Шальке продать Коноплянку

Иногда думай, что говоришь! Роман молодец, правильно всё говорит! А если у некоторых болел ШЛАКтё...

1.О выдергивание периода истории. Выдергивается потому что глупо сравнивать разные времена в футб...

Пусть у Коломыных контор требуют деньги, которые безвозвратные кредиты в Привате брали))

А это нихера не решит. Там трое слепых будут рассказывать после матча, что они так видят. Это авт...

Какие видео повторы? Вот реальный момент. Фред еба...ит по голеностопу игроку Зари. И что? Комите...

А що воно поміняє, якщо навіть ккд не бачить пенальті в руці бутка, який вистрибує як аіст, у грі...