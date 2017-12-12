Аркес может покинуть Карпаты

Полузащитник «Карпат» Марио Аркес может покинуть львовский клуб. Интерес к 25-летнему игроку проявляет его бывший клуб «Алькояно».

Аркес перебрался в «Карпаты» этим летом, но провел всего 5 матчей в составе львовян, а после отставки Серхио Наварро был отправлен.

С «Карпатами» испанский хавбек подписал соглашение сроком на 2 года.