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Аркес может покинуть Карпаты

Испанский полузащитник может вернуться на родину

  • 12.12.2017 12:54
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ФК Карпаты. Марио Аркес
© ФК Карпаты. Марио Аркес

Полузащитник «Карпат» Марио Аркес может покинуть львовский клуб. Интерес к 25-летнему игроку проявляет его бывший клуб «Алькояно».

Аркес перебрался в «Карпаты» этим летом, но провел всего 5 матчей в составе львовян, а после отставки Серхио Наварро был отправлен.

С «Карпатами» испанский хавбек подписал соглашение сроком на 2 года. 

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