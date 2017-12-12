Юрий ВЕРНИДУБ: «Шахтер не имеет права так себя вести»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб подвёл итоги завершившегося года для команды:

- Сложно этот период времени оценить исключительно хорошо. Да, были позитивные моменты, но были и не очень. В начале чемпионата, к примеру, мы потеряли очень много очков. Могли бы выступить получше.

А вот с сентября команда преобразилась, начала совсем по-иному играть. И уже 11-ть туров в чемпионате Украины мы идём без поражений. Конечно, всегда хочется большего. Вы видели, что было много игр, когда мы выигрывали и должны были заканчивать их на победной ноте, но не всегда это удавалось. Поэтому, если оценивать год уходящий по пятибальной системе, поставил бы нам четвёрку с минусом.

- Вы упоминали, что третье место очень хорошо пряталось от нас в этом году, но в следующем мы его обязательно найдём. Говорили ли вы с ребятами, что для этого нужно будет приложить максимум усилий и найти это третье место будет очень непросто.

- Да, борьба за третье место будет крайне серьёзной. У нас, как видите, будут и потери в этот зимний перерыв. Будем искать и усиливаться. У нас такое происходит часто. Поэтому будем стараться, приложим максимум усилий и найдём это третье место. Если мы проведём на трансферном рынке хорошую работу, то всё должно нам удаваться. Опять же, много факторов есть. Кто придёт, кто уйдёт.

Насколько я понимаю, тот же Лёша Шевченко уходит точно. По Артёму Сухоцкому… он мне сказал в раздевалке после игры с «Шахтёром», что уходит тоже. Закончилась аренда у Димы Гречишкина и Влада Калитвинцева. Непонятная ситуация пока ещё по Жене Опанасенко.

Я благодарен нашим опытным футболистам. Они внесли очень серьёзный вклад. Взять того же Славу Чечера. Те игры, которые он проводил на поле, дорогого стоят. Сразу видно, что он профессионал. Но возраст поджимает. Хотя, я надеюсь, что Слава ещё нам поможет, ведь у него ещё полгода контракта.

Плюс, осталось полгода контракта у Желько Любеновича. Он, пусть и играл не очень много, но когда нужно было, он помогал. В игре с «Шахтёром» вышел, к примеру, и картину не испортил.





Наш капитан Никита Каменюка. Я понимаю, что творится у него на душе. Но он должен тоже меня понять, как тренера. В состав необходимо ставить тех, кто на данный момент сильнее. Пока что у Никиты эту конкуренцию выигрывали Женя Опанасенко и Артём Сухоцкий.

- А как вы смотрите на перспективы дубля? Возможно вы видите игроков, которых сможете попробовать во время сборов?

- Есть там ребята такие. Думаю, центральный защитник Александр Авраменко поедет с нами на сборы. Есть смысл посмотреть. Есть Миша Шершень, который вернулся из аренды. Тоже поедет с нами на сборы. У меня хорошее мнение о себе оставляет тот же Егор Шалфеев. Думаю, есть вариант перестроить его центральным полузащитником где-то на фланг. Он обладает хорошей скоростью, резкостью, хорошо действует в отборе. Если правильно воспользоваться и развивать те данные, которые у него есть, то парень может переместиться в первую команду.

- А что скажете ещё по одному центральному защитнику дубля – Владимиру Заименко?

- Мы его брали уже. Но у него были проблемы по здоровью, а это пугает.

У нас в этом чемпионате получилось так, что, вроде бы, было достаточное количество центральных защитников. Но посмотрите, что получилось. Выпал Андрей Пилявский, свой путь выбрал Рафаэль Форстер. Василий Прийма не прошёл с нами сборы и, возможно, его преследовали травмы. Надеюсь, что он пройдёт сборы с нами и всё будет нормально. Вроде было так много центральных защитников, а к концу остались только Саша Сваток и Слава Чечер.

- Вы пробовали на позиции центральных защитников и футболистов, которым не свойственна эта позиция.

- Я пробовал на этой позиции Игоря Харатина и Диму Гречишкина. Но эта не их позиция, как вы сами понимаете. Не скажу, что эти эксперименты себя оправдали на сто процентов, но, думаю, и картину не испортили.

- В отличие от предыдущих лет, когда мы говорили, что наша главная цель – нападающий, то теперь наша цель – защита. Причём, крайние защитники тоже.

- Однозначно. Нужны, как минимум, два крайних и два центральных защитника. Если мы собираемся действительно искать третье место, то такое усиление нам крайне необходимо. Плюс, всё равно в центр поля нужен креативный футболист, который не только умеет хорошо отбирать, но и хорошо создаёт моменты.

- В своём интервью генеральный директор клуба Сергей Рафаилов упомянул, что мы ждём целый ряд новых игроков. Что вы скажете об этом?

- Не хочу сейчас говорить информацию, которая ещё не свершилась на сто процентов. Часто мы едем на сборы и ждём футболистов, одних или иных, и не всегда всё складывается. Поэтому загадывать наперёд я не хочу и не буду. Когда будет конкретика, тогда и будем об этом говорить.

- Насколько успокоились ваши мысли после игры с «Шахтёром»?Хотелось бы услышать ваш комментарий относительно того, что происходило на поле после финального свистка.

- Вы знаете, вспоминается наш матч с «Шахтёром» в Кубке, когда мы вели в счёте 2:0. Тогда Слава Чечер получил две жёлтые в пределах нескольких минут и был удалён. Тот матч мы, в результате, проиграли. Но никто из нас не бегал по полю и не пытался драться с главным арбитром той встречи Анатолием Абдулой.

Я, конечно, не судья, но некоторым экспертам нужно свой пыл поубавить. Пусть посмотрят внимательно ещё раз моменты от начала до конца, а потом рассказывают и делают выводы.



Наш лидер, гранд украинского футбола «Шахтёр» не имеет права так себя вести. Это лицо, паспорт футбольной Украины. Этот клуб, представляя нашу страну в Лиге Чемпионов, ведёт там себя совершенно не так, как в чемпионате Украины. Нехорошо быть двуличными.





Да, я тоже эмоционален. Могу где-то и крикнуть, дать волю эмоциям. Но так себя вести, как представители «Шахтёра» после недавнего матча – это перебор.

Я не увидел ничего криминального в решении судьи и красные карточки, которые он показал, были по делу. В своё время, я, если даже жаловался на арбитров на эмоциях, потом приносил извинения.





«Шахтёр» хорошо показывает нашу страну в Лиге чемпионов, и я желаю им от чистого сердца пройти как можно дальше и выиграть кубок Лиги Чемпионов. Они достойны этого.

- Мы заговорили о еврокубках. Вспомним прошедшую уже для нас Лигу Европы. Не было ли расставание с ней в этом году особенно грустным, ведь мы имели шансы пройти дальше?

- Да, шансы были. Лично по мне, как по тренеру, вылет из Еврокубков очень сильно ударил в плане психологии. Я надеялся, что мы сможем сделать шаг вперёд и выйти в стадию плей-офф. Но где-то не хватило чего-то. Возможно, не хватило той же скамейки… нашего потенциала. Плюс, если бы мы с «Эстерсундом» дома стартовали чуть по-другому, то шанс и был бы. Но здесь сложно что-то говорить. Может мы бы обыграли дома «Эстерсунд», а проиграли в Испании. Это футбол. Хочется иметь победы везде, но не всегда получается побеждать. Нужно терпение. Главное, работать над своими ошибками и идти дальше. Не зацикливаться на поражениях, а делать правильные выводы.

- Но этот год однозначно можно занести команде в актив.

- Да, я думаю, позитивных игр в этом году у нас было значительно больше, чем негативных. Вспоминаю игру с «Динамо», когда мы, проигрывая 0:3, завершили встречу со счётом 4:4. Вспоминаю и вчерашнюю игру с «Шахтёром». С «Олимпиком» проигрывали 1:3, а закончили встречу 3:3. Обыграли тот же «Атлетик» в Испании, выиграли у «Герты» во Львове 2:1.

Но были и игры, которые очень сильно по мне, как по тренеру, ударили. Это поражение в первом туре от «Стали» 0:1, а также проигрыш «Олимпику» дома 0:2. Помню, когда мы обыгрывали «Александрию» 2:0, а сыграли в итоге вничью 2:2. Много очков растеряно.

Но я сторонник того, что где-то потерял, а где-то нашёл. Поэтому главное не опускать руки, а думать о лучшем и надеяться на лучшее и всё будет хорошо.

- И всё это в совокупности даст нам нашу цель – третье место...

- Для нас очень много будет значить селекция. В этом году мы взяли бронзу и в следующем году должны всё сделать для того, чтобы не опуститься ниже третьего места.



Фото ФК «Заря»