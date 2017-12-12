Луи ван ГАЛ: МЮ Моуриньо играет в более скучный футбол, чем при мне

Бывший тренер «Юнайтед» Луи ван Гал, при котором футболисты играли исключительно передачами поперек поля, а болельщики засыпали на стадионе и у своих телевизоров, раскритиковал Жозе Моуринью и заявил, что всегда играл в атакующий футбол.



В сезоне 2015-2016 «Манчестер Юнайтед» под руководством ван Гала забил всего 49 голов в чемпионате Англии, что стало самым низким показателем клуба с 1990 года. В данный момент после 16 туров АПЛ у команды Моуринью всего на 13 мячей меньше, но ван Гал продолжает уверять, что играл в яркий атакующий футбол, в отличие от Жозе.



«Я предпочту посмотреть матч «Сити», чем матч «Юнайтед», - цитирует голландца The Telegraph. - Чтобы хорошо играть, вам нужен качественный состав, и у «Сити» он, безусловно, лучше».



«Если ли вы попросите меня описать мою работу в «Юнайтед», то я скажу, что это был лучший год в моей карьере, учитывая обстоятельства, при которых я работал. Мы играли в очень приличный футбол, но в Англии его не смогли оценить. Я смотрю на «Юнайтед», который сейчас играет в гораздо более скучный футбол, чем при мне, но Моуринью за это совсем не критикуют».



«То, что сейчас демонстрирует «Юнайтед» - это оборонительный футбол. Я же всегда атаковал. Доказательством может послужить то, что при мне соперник всегда «парковал автобус». Теперь они это не делают, потому что Жозе сам играет от обороны».



«Я не могу сказать, что Жозе какой-то ужасный человек, на самом деле он вполне симпатичный парень. Он был моим помощником в «Барселоне», я работал с ним без каких-то проблем. Вот с кем у меня было много проблем, так это с Эдом Вудвордом. Он никогда ничего со мной не обсуждал, хотя со мной можно поговорить о чем угодно».



«Учитывая мой опыт, я хорошо знаю неписанные футбольные законы футбола. Клуб готовится к новому периоду, ведет переговоры с новым тренером - я могу это понять. Но можно же было сказать мне об этом? Эд мог поговорить со мной, но не сделал этого. О моей отставке мне сказала моя жена Трюс, которая ехала в одном лифте с семьей Вудворда и услышала, как они говорят: «Это будет неловкий момент для Эда». Она предупредила меня, что что-то началось».