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Леонид БУРЯК: «Имя Динамо обязывает пройти 1/16 финала»

Экс-тренер сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки для украинских клубов

  • 12.12.2017 10:57
  • 144 просмотров
  • 1 комментария
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Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал результаты еврокубковой жеребьевки для украинских клубов.
 
О противостоянии «Шахтер» - «Рома» в Лиге чемпионов
 
«Рома» всегда была серьезной командой, она редко проигрывает дома, но в то же время это не ПСЖ, который все так боялись получить для «Шахтера». У римлян сейчас сбалансированный коллектив, даже Тотти дает всем футболистам высокую оценку, говорит, что эти ребята лучше, чем был он. Так что считаю неуместными все разговоры о том, что «Рому» на второй план отодвинули «Интер», «Ювентус» и «Наполи».
 
О матчах «Динамо» с «АЕКом» в Лиге Европы
 
«Динамо» сейчас находится в таком состоянии, что АЕК может стать для киевлян очень серьезным соперником. Посмотрим, как наша команда проведет сборы, усилиться. Но, конечно, мы должны проходить 1/16, имя клуба обязывает. Тем более, с греками мы всегда играли удачно. Смотрел их матч с «Аустрией», АЕК комментаторы хвалили, много говорили о Чигринском. Посмотрим, что они приготовят для плей-офф».

Источник — Вести

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Комментарии
    karaim2011
    online
    karaim2011, 12.12.2017 11:01
    0
    Но игра иногда ставит палки в колеса...)))
    Надеюсь пройдут без скрипа, чтоб было больше уверенности в 1/8, бо соперники там уже будут не уровня АЕКа точно.
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