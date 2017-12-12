Леонид БУРЯК: «Имя Динамо обязывает пройти 1/16 финала»

Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал результаты еврокубковой жеребьевки для украинских клубов.

О противостоянии «Шахтер» - «Рома» в Лиге чемпионов

«Рома» всегда была серьезной командой, она редко проигрывает дома, но в то же время это не ПСЖ, который все так боялись получить для «Шахтера». У римлян сейчас сбалансированный коллектив, даже Тотти дает всем футболистам высокую оценку, говорит, что эти ребята лучше, чем был он. Так что считаю неуместными все разговоры о том, что «Рому» на второй план отодвинули «Интер», «Ювентус» и «Наполи».

О матчах «Динамо» с «АЕКом» в Лиге Европы

«Динамо» сейчас находится в таком состоянии, что АЕК может стать для киевлян очень серьезным соперником. Посмотрим, как наша команда проведет сборы, усилиться. Но, конечно, мы должны проходить 1/16, имя клуба обязывает. Тем более, с греками мы всегда играли удачно. Смотрел их матч с «Аустрией», АЕК комментаторы хвалили, много говорили о Чигринском. Посмотрим, что они приготовят для плей-офф».