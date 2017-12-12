Роман САНЖАР: «Из Олимпика могут уйти многие ведущие футболисты»

Главный тренер «Олимпика» подвел итоги уходящего года, оценил игру своей команды в первой части сезона 2017/18, а также рассказал о планах дончан на зимнюю паузу.

- Уходящий год для вас лично стал самым тяжелым и интересным?

- Безусловно, ведь в этом году случилось историческое событие для нашей команды – мы завоевали путевку в еврокубки и сыграли в квалификации Лиги Европы. Это было очень значимое событие лично для меня и для «Олимпика».

- Какой момент запомнился больше всего, что будете в будущем вспоминать из 2017-го?

- Мы заняли четвертое место в чемпионате по итогам прошлого сезона, обыграли киевское «Динамо», дважды сыграли вничью с «Шахтером». Нам удалось выйти в еврокубки, прочувствовать атмосферу международных матчей в играх с ПАОКом, сыграть на стадионе, где 30 тысяч болельщиков без остановки поддерживают свою команду. Это эмоции, которые остались в памяти.

- Дебют футболиста «Олимпика» в национальной сборной Украины – одно из главных достижений клуба в этом году?

- Да, ведь раньше из «Олимпика» никогда никого не вызывали в сборную. В этом году Андрей Шевченко приглашал в национальную команду Павла Лукьянчука, Артема Шабанова, который даже сумел дебютировать за «сине-желтых». Мне приятно, что наши ребята прогрессируют и растут.

- Какую оценку можно поставить «Олимпику» за выступления в первой части сезона?

- По пятибальной системе – «четверку». В целом, мы достойно провели первую часть сезона. Единственное, в концовке команда совершила небольшой спад. Связан он с травмой Ивана Брикнера, дисквалификациями наших ведущих игроков. Кроме того, наша обойма футболистов, которые тянут на себе результаты, к концу года немного подустала, не удавалось поддерживать динамику. Но я все равно благодарен ребятам, мы достойно провели первую часть сезона. Вспомните, как мы добирали людей непосредственно перед стартом чемпионата. К нам вернулся Андрей Богданов, он не был готов в начале сезона, набирал кондиции уже по ходу турнира. Нам было непросто, но ребята собрались, работали с первой и до последней игры единым коллективом. Считаю, что место, которое мы сейчас занимаем, достойное. Оно позволяет нам бороться за попадание в первую «шестерку».

- Упущенная победа над «Зарей» ударила по психологии команды?

- Не думаю, что именно та игра повлияла как-то на дальнейшие матчи. Просто все наслоилось, устали наши лидеры – Моха, Андрей Богданов, Артем Шабанов, Артем Кравченко, Заури Махарадзе. Ребята подустали, весь чемпионат ровно не пройдешь. Плюс, под конец сезона в нашей команде было много микротравм. Заболел и много пропустил Артем Шабанов, болел Антон Кравченко, проблемы были у Мохи. Поэтому где-то не смогли дожать результат.

- «Ворскла» нанесла «Олимпику» самое крупное поражение в текущем сезоне. Но играла команда неплохо, особенно во втором тайме. А в каком из матчей вы остались меньше всего довольны действиями своих подопечных?





- Я недоволен матчами с «Черноморцем» и «Ворсклой».

- Какой из матчей подарил вам больше всего положительных эмоций?

- Были для нас сложные матчи, в которых мы побеждали. Это оба матча с «Александрией», игра с «Мариуполем». Скажу так, было больше матчей, которыми я доволен, чем тех, которыми я остался недоволен.



- Только в четырех матчах из 19-ти в чемпионате «Олимпик» ушел с поля без забитых мячей. Насколько вы довольны игрой своей команды в атаке?

- Игрой в атаке до конца недоволен. Хотелось бы видеть больше реализации, импровизации, индивидуальных действий, организации, сыгранных действий. Ну и результативности, конечно. Хотелось бы видеть от футболистов больше голов и результативных передач. Если Стас Беленький и Моха смогли себя в этом плане реализовать, то наш правый фланг малоэффективен. Это Иван Сондей, Сережа Шестаков, когда там действовал. Отчасти, поэтому и не удавалось добиваться побед в некоторых матчах, потому что мы были зависимы от Мохи, от того, пойдет у него игра или нет. Понятно, что все игры он не может провести на одном высоком уровне. Поэтому нужны замены, нужна равная обойма. Этого нам и не хватило, чтобы занять более высокое место и набрать больше очков.

- Владимир Приемов осенью стал лидером атаки «Олимпика». Мы увидим его весной в команде?

- На сегодня, скорее всего, нет. У Володи есть планы, мы изначально договаривались, что он поможет нам в концовке. Я видел, что у нас есть проблемы в атаке, поэтому принял решение пригласить его в конце осени. Это настоящий профессионал, он забил хорошие мячи, проводил хорошие игры. Я доволен его приходом к «Олимпик».

- Летом «Олимпик» не пропускал пять туров кряду, после чего только в трех матчах из 13-ти смог удержать свои ворота на замке. 22 пропущенных мяча – это много?

- Думаю, это много. Мы много пропустили в концовке года. Команда очень зависима от психологии. Попадание в еврокубки нас мотивировало в начале сезона на подготовку, на работу. Начало сезона для нас выдалось хорошим, потому что ребята готовились к еврокубкам, хотели показать себя, достойно выступить на евроарене. Все это помогло нам хорошо стартовать в чемпионате. А вот в концовке все наслоилось, ушли эмоции, а мастерства у нас не столько, чтобы лишь благодаря ему решать матчи. «Олимпик» добывает победы тогда, когда вся команда едина, когда есть запредельная самоотдача. Если этого нет, то мастерства не хватает, два-три исполнителя – это очень мало.

- Чемпионат возобновится достаточно рано – в середине февраля. Строить подготовку непросто в связи с этим?

- Не думаю, что сложно строить подготовку. Есть заграничные сборы, Турция, подготовиться можно хорошо. Вопрос лишь в том, где тренироваться, когда начнется чемпионат.

- Может, логичнее было бы проводить в теплые месяцы по два тура в неделю?





- Возможно, да. Если взять последние два года, то в декабре у нас снег, поля замерзают, команды испытывают дискомфорт. Мы с «Карпатами» два года подряд не можем сыграть. Считаю, что нужно все проанализировать и действительно где-то уплотнить календарь, но сыграть на нормальных полях в хорошую погоду, и чтобы готовиться к матчам в комфортных условиях.

- Весной «Олимпик» ждут три тура, в которых решится судьба путевки в первую «шестерку». Как оцените календарь команды на финише?

- Все зависит от того, как нам удастся подготовиться зимой. Календарь нормальный, мы встретимся с «Динамо», «Сталью» и «Мариуполем». Вопрос лишь только какими будут поля в феврале. Условия, конечно, для всех одинаковые, но меня все же беспокоит погода. А первые игры после сборов всегда непредсказуемые.

- Все уже привыкли к тому, что во время трансферного окна «Олимпик» меняется. Кто из лидеров команды может уйти?

- Думаю, что могут уйти многие ведущие футболисты. Таковой была договоренность, что ребята будут иметь возможность покинуть команду, если у них будут достойные предложения. Поэтому здесь задача нашего руководства клуба удержать лидеров и, обязательно, к ним добавить еще опытных футболистов. В этом случае у «Олимпика» будут шансы бороться за поставленные задачи.

Построить новую команду за короткий период времени очень сложно. Если вспомнить предыдущие сезоны, наш президент не хотел, чтобы в «Олимпике» играли арендованные футболисты. Но вот уже год нам приходится приглашать арендованных игроков, чтобы закрыть проблемные позиции. И каждое полугодие их становится больше. Уходят опытные ребята, а заменить их тяжело. Поэтому нам приходится брать футболистов в аренду, не исключено, что этой зимой мы вынуждены будем поступить аналогичным образом.

- Что касается арендованных футболистов Лукьянчука, Очигавы, Мигунова, какова их судьба?

- На сегодняшний день я пока что не готов ничего сказать. В скором будущем у нас произойдет встреча с президентом, на которой мы обсудим все вопросы и примем решение по каждому футболисту.

- Какие позиции, в первую очередь, вы бы хотели усилить зимой?

- Очень важно усилить группу атаки. Выигрывать матчи очень тяжело, когда в команде один молодой нападающий. Ввиду своей молодости Стасу Беленькому присуща нестабильность. Плюс, есть какие-то микротравмы. Все что угодно может быть в чемпионате, команда не должна зависеть от одного футболиста, тем более молодого. Будем говорить с президентом, чтобы усилить группу атаки.

- С потенциальными новичками ведете уже переговоры?

- Я присматривался ко многим футболистам, но пока еще не о чем говорить.

- Какие планы на подготовку ко второй части сезона?

- У нас будут два сбора в Турции, вернемся в Киев после заграничной подготовки 14 февраля, где будем непосредственно уже готовиться к матчу с «Динамо».

- Как собираетесь провести отпуск?

- Планируем с семьей отдохнуть на море, покупаться и перезагрузиться. Перед Новым годом вернусь в Киев.