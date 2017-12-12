Ювентус нацелился на защитника Арсенала Бельерина

Туринский «Ювентус» хочет укрепить фланги обороны, и для этой цели намерен приобрести двух испанских защитников.
На левый фланг «Старая синьора» планирует приобрести футболиста «Валенсии» Хосе Гайю. А на правый — одного из лучших игроков лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина.
Купить сразу обоих, впрочем, сложно даже для итальянского гранда. Поэтому в качестве альтернативы Бельерину руководство клуба рассматривает также защитников Томаса Мёнье (ПСЖ) и Шиме Врсалько («Атлетико Мадрид»).
Источник — Tuttosport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.