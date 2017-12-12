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Ювентус нацелился на защитника Арсенала Бельерина

Туринский клуб намерен укрепить фланги защиты

  • 12.12.2017 10:45
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PA. Эктор Бельерин
© PA. Эктор Бельерин
Туринский «Ювентус» хочет укрепить фланги обороны, и для этой цели намерен приобрести двух испанских защитников.
 
На левый фланг «Старая синьора» планирует приобрести футболиста «Валенсии» Хосе Гайю. А на правый — одного из лучших игроков лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина.
 
Купить сразу обоих, впрочем, сложно даже для итальянского гранда. Поэтому в качестве альтернативы Бельерину руководство клуба рассматривает также защитников Томаса Мёнье (ПСЖ) и Шиме Врсалько («Атлетико Мадрид»).

Источник — Tuttosport

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