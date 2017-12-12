Ювентус нацелился на защитника Арсенала Бельерина

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Cергей РАФАИЛОВ: «Шахтеру всегда все позволялось» 11:26 — LeonidZhitomir И добавить нечего.Все по делу.Проблема в том,что до даунецких это не дойдет.Они же "ОСОБЕННЫ...

Игорь ХАРАТИН: «Судья принимал правильные решения» 11:24 — DKTheBest Вездесущий и справедливый Сергей ПАЛКИН: «У Харатина проблема с головой и психологией».

«Виталий Кличко заслуживает уважения за приверженность своей стране» 11:20 — Artur Sarhsyan Еще один важный момент: за всю свою проф. карьеру, Виталий ни разу не был даже в нокдауне.