Сталь ушла в отпуск до 9 января

Поединком в Мариуполе с одноименным футбольным клубом подопечные Николая Костова завершили первую часть футбольного сезона 2017/18 гг. В воскресенье, 10 декабря, по возвращении в Киев, игроки, тренерский состав и персонал первой команды ПФК «Сталь» отправились в отпуск, который продлится до 9-го января 2018 года.

Именно во вторник, 9-го числа стартует подготовка каменской «Стали» к весенней части текущего чемпионата. После нескольких втягивающих занятий и традиционного в подобных случаях медосмотра в одной из столичных клиник, команда отправится в Турцию. Учебно-тренировочный сбор «сталеваров» на турецком Средиземноморье продлится с 13-го января по 15-е февраля 2018 года, запланировано проведение 6-7 контрольных поединков. Точные даты и имена команд-соперников станут известны несколько позже. В Киев каменчане вернутся аккурат к первой игре второй части сезона. Напомним, в домашнем матче 20-го тура украинской Премьер-лиги соперником команды будет ФК «Александрия». Базовый день тура – 17-е февраля 2018 г.