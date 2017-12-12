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Сталь ушла в отпуск до 9 января

«Сталевары» проведут месяц сборов в Турции

  • 12.12.2017 10:13
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ФК Сталь
© ФК Сталь
Поединком в Мариуполе с одноименным футбольным клубом подопечные Николая Костова завершили первую часть футбольного сезона 2017/18 гг. В воскресенье, 10 декабря, по возвращении в Киев, игроки, тренерский состав и персонал первой команды ПФК «Сталь» отправились в отпуск, который продлится до 9-го января 2018 года.
 
Именно во вторник, 9-го числа стартует подготовка каменской «Стали» к весенней части текущего чемпионата. После нескольких втягивающих занятий и традиционного в подобных случаях медосмотра в одной из столичных клиник, команда отправится в Турцию. Учебно-тренировочный сбор «сталеваров» на турецком Средиземноморье продлится с 13-го января по 15-е февраля 2018 года, запланировано проведение 6-7 контрольных поединков. Точные даты и имена команд-соперников станут известны несколько позже.  В Киев каменчане вернутся аккурат к первой игре второй части сезона. Напомним, в домашнем матче 20-го тура украинской Премьер-лиги соперником команды будет ФК «Александрия». Базовый день тура – 17-е февраля 2018 г.

Источник — ФК Сталь Каменское

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