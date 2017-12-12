Заря запланировала на сборах 8 контрольных матчей

Начался отпускной период у луганской «Зари». После кропотливого труда ребята получили право на заслуженный перерыв. Самое время набраться сил и отдохнуть.

В отпуске «чёрно-белые» пробудут до 9 января включительно. 10 января команда соберётся на базе и начнёт втягивающий сбор в Запорожье. Сбор будет очень коротким и уже 15-го января «Заря» отправится в Турцию на первый заграничный сбор, который продлится до 28-го января.

Прилетев в Украину, луганчане получат два выходных дня, и уже 31-го января отправятся на второй учебно-тренировочный сбор, который продлится до 14-го февраля. Прямо из Турции команда вылетит во Львов, где нас ожидает матч с «Карпатами» в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги. Базовый день – 17-е февраля.

В рамках учебно-тренировочных сборов запланировано проведение 8 контрольных матчей: по 4 на каждом сборе.