Максим ШАЦКИХ: «Зимой нужно усиливаться и изменения будут»

Помощник главного тренера киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал результат жеребьевки плей-офф ЛЕ и рассказал, стоит ли ожидать усиления во время зимнего трансферного окна.

- Хороший жребий: февраль, Греция и тепло. Не думаю, что сопернику будет тяжело играть у нас. Поле будет в прекрасном состоянии. Постараемся решить вопрос в первой игре, чтобы они приехали в Украину просто померзнуть (улыбается - ред). Все зависит только от нас. Это их проблемы - холодно или нет.

Нам могли выпасть команды неприятные, были коллективы по-сильнее, поэтому жребий можно назвать нормальным. Есть время: будем готовиться, анализировать. Все, как говорится, «в наших ногах».

То, что первая игра на выезде особой роли не играет. Как по мне, то нет разницы, где играть первый матч.

- Можно ли ожидать усиления этой зимой?

- Да. Я думаю, что усиление будут. Зимой нужно усиливаться и изменения будут. Немного подождем - осталось недолго.