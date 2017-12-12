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Максим ШАЦКИХ: «Зимой нужно усиливаться и изменения будут»

Ассистент главного тренера «Динамо» прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы

  • 12.12.2017 09:31
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1927
© 1927
Помощник главного тренера киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал результат жеребьевки плей-офф ЛЕ и рассказал, стоит ли ожидать усиления во время зимнего трансферного окна.
 
- Хороший жребий: февраль, Греция и тепло. Не думаю, что сопернику будет тяжело играть у нас. Поле будет в прекрасном состоянии. Постараемся решить вопрос в первой игре, чтобы они приехали в Украину просто померзнуть (улыбается - ред). Все зависит только от нас. Это их проблемы - холодно или нет.
 
Нам могли выпасть команды неприятные, были коллективы по-сильнее, поэтому жребий можно назвать нормальным. Есть время: будем готовиться, анализировать. Все, как говорится, «в наших ногах».
 
То, что первая игра на выезде особой роли не играет. Как по мне, то нет разницы, где играть первый матч.
 
- Можно ли ожидать усиления этой зимой?
- Да. Я думаю, что усиление будут. Зимой нужно усиливаться и изменения будут. Немного подождем - осталось недолго.

Источник — 1927

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