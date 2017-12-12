Ворскла ушла в отпуск

Їхати на відпочинок у хорошому настрої – це ж щонайменше вдвічі приємніше! Ворскляни свою відпустку заслужили наполегливою працею та результативною грою. Дві ж останні зустрічі команди Василя Сачка в 2017 році (впевнені перемоги над «Олександрією» (3:1) та «Олімпіком» (4:1) дарують уболівальникам надію на те, що навесні команда продовжить свою боротьбу за найвищі щаблі в чемпіонаті.

Відпочиватимуть футболісти головної команди до 7 січня, коли й з’їдуться до Полтави. Цього дня команду чекатимуть загальне робоче зібрання, крос, фітнес та робота на тренажерах. З 8-го по 10-е січня планову тренувальну роботу хлопці чергуватимуть з поглибленим медичним оглядом. 11-го числа команда відлітає на перший з двох запланованих навчально-тренувальних зборів у Туреччині. 25-го січня ворскляни на два дні повернуться в Україну для морального «перезавантаження», а вже 28-го знову візьмуть курс на Анталію, де будуть працювати рівно два тижні, й 11-го лютого повернуться в Україну, аби продовжити підготовку до перших офіційних поєдинків 2018-го року, перший з яких у рамках 20-го туру чемпіонату УПЛ мають зіграти вдома 17-го лютого (базовий день) з рівненським «Вересом».