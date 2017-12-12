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Челси отдаст игрока за 33 миллиона евро в аренду

Батшуайи вынужден искать новый клуб

  • 12.12.2017 09:18
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте позволит нападающему Мичи Батшуайи уйти в аренду на вторую половину сезона, а также постарается найти замену бельгийцу в январе.
 
24-летний Батшуайи так и не воспользовался своими шансами на старте этого сезона, пока Альваро Мората привыкал к английскому футболу. В рамках Премьер-Лиги Мичи отметился дублем против «Уотфорда», а также автоголом против «Тоттенхэма».
 
После того как Мората адаптировался на новом месте, а Эден Азар стал все чаще действовать на позиции нападающего, появления Батшуайи на поле носят эпизодичный характер. На прошлой неделе Мичи и вовсе сыграл за резерв «синих» на Трофей футбольной лиги.
 
Батшуайи не попал в заявку «Челси» на субботний матч Премьер-Лиги против «Вест Хэма» и, как утверждает The Sun, теперь сможет уйти из клуба в зимнее трансферное окно за практикой.
 
Конте не собирается стоять на пути у Батшуайи и надеется подыскать игрока, который бы лучше справился с ролью дублера Мораты. Среди претендентов на бельгийца, стоившего «Челси» 33 миллиона фунтов, уже значится «Вест Хэм».

Источник — Fapl.ru

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