Челси отдаст игрока за 33 миллиона евро в аренду

Главный тренер «Челси» Антонио Конте позволит нападающему Мичи Батшуайи уйти в аренду на вторую половину сезона, а также постарается найти замену бельгийцу в январе.



24-летний Батшуайи так и не воспользовался своими шансами на старте этого сезона, пока Альваро Мората привыкал к английскому футболу. В рамках Премьер-Лиги Мичи отметился дублем против «Уотфорда», а также автоголом против «Тоттенхэма».

После того как Мората адаптировался на новом месте, а Эден Азар стал все чаще действовать на позиции нападающего, появления Батшуайи на поле носят эпизодичный характер. На прошлой неделе Мичи и вовсе сыграл за резерв «синих» на Трофей футбольной лиги.

Батшуайи не попал в заявку «Челси» на субботний матч Премьер-Лиги против «Вест Хэма» и, как утверждает The Sun, теперь сможет уйти из клуба в зимнее трансферное окно за практикой.

Конте не собирается стоять на пути у Батшуайи и надеется подыскать игрока, который бы лучше справился с ролью дублера Мораты. Среди претендентов на бельгийца, стоившего «Челси» 33 миллиона фунтов, уже значится «Вест Хэм».