Янник Боласи вернулся на поле после года восстановления

Вингер «Эвертона» Янник Боласи впервые за последние 12 месяцев сыграл в футбол и теперь надеется вернуться в первую команду в середине января.



Боласи провел в лазарете целый год, надорвав крестообразные связки колена в матче Премьер-Лиги против «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года (1:1).

Однако в конце ноября Янник приступил к тренировкам, а вчера сыграл за резерв «ирисок», появившись на заключительные полчаса матча против коллег из «Лестера».

Теперь целью 28-летнего конголезца является возвращение к матчам первой команды. Для этого, как считает сам Боласи, ему потребуется еще минимум месяц.

«Снова сыграть — это потрясающее чувство. Мне было комфортно на поле. Еще две недели назад я знал, что сыграю в этом матче, так что все прошло нормально».

«Я совершенно не нервничал во время матча! Теперь, после 30 сыгранных минут, мне и не нужно нервничать. Возможно, прежде нервы и были, потому что тренировки — это совершенно другое, нежели матчи. Так что я счастлив».

«Я снова хочу быть с парнями из первой команды. Прямо сейчас они хорошо выступают, поэтому придется постараться, чтобы выиграть у них конкуренцию. Однако я не спешу. Я знаю свою роль, ведь после года без футбола потребуется еще месяц или два, прежде чем я по-настоящему вернусь, но пока я чувствую себя хорошо».

«Только снова почувствовать запах травы в матче было отлично», — цитирует Боласи Liverpool Echo.