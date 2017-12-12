Гутор покинул Черноморец

Смешно читать поздравление команде Заря от игрока, который после полуфинала кубка против той-же З...

ЗОЗУЛІ - РЕСПЕКТ .!!!

Из слов Зозули можно сделать вывод что он подтверждает что шахте гонят судьи. И шахтеру судьи не ...

Молодчина Зозуля! Их только так и надо наказывать, сепаратистов проклятых, применением ЗАКОНА!

Мене твоє ку-ку-рі-ку з самого ранку підняло, але я тебе розумію,ти ж петушок і таке твоє признач...