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Гутор покинул Черноморец

Белорусский голкипер стал свободным агентом

  • 12.12.2017 08:41
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Белорусский голкипер «Черноморца Александр Гутор расторг трудовое соглашение с одесским клубом. Контракт футболиста действовал еще полгода.

Теперь 28-летний вратарь ищет новое место работы в статусе свободного агента.
 
Напомним, что Гутор пополнил «Черноморец» по ходу сезона и успел провести за «моряков» 12 матчей.

Источник — ФК Черноморец

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