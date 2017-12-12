Гутор покинул Черноморец

Белорусский голкипер «Черноморца Александр Гутор расторг трудовое соглашение с одесским клубом. Контракт футболиста действовал еще полгода.
Теперь 28-летний вратарь ищет новое место работы в статусе свободного агента.
Напомним, что Гутор пополнил «Черноморец» по ходу сезона и успел провести за «моряков» 12 матчей.
Источник — ФК Черноморец
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