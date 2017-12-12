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Евгений КОНОПЛЯНКА: «Тренер верит мне, я верю в него»

Украинский хавбек рассказал о положении дел в немецком клубе

  • 12.12.2017 08:27
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Getty Images. Евгений Коноплянка
© Getty Images. Евгений Коноплянка

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка рассказал о своих делах в немецком клубе.

«Новый тренер «Шальке» Доменико Тедеско летом сразу сказал мне, что знает меня как игрока, но не знает в каких я кондициях, и что только после сборов будет со мной говорить о дальнейшем будущем.

Меня спасла моя семья, иначе бы сломался. Сейчас я заново родился, а тогда думал, люблю ли я футбол вообще? Сейчас же чувствую себя очень хорошо, готов себя так чувствовать до конца карьеры. Готов быть не звездой, а просто очень важным игроком в команде.

Не скрываю этого, хотел бы попробовать еще какой-то чемпионат, но не сейчас. Тренер верит мне, я верю в него. Меня в «Шальке» все полностью устраивает.

Цель – сыграть в Лиге чемпионов, за еврокубками очень скучаю. Бундеслига – интересный чемпионат, но хочется поднять еще какой-то трофей над головой».

Источник — ТК 2+2

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