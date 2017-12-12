Игорь ХАРАТИН: «Судья принимал правильные решения»

Хавбек «Зари» Игорь Харатин высказал свое мнение о матче 19-го тура УПЛ против «Шахтера».

- Я пересмотрел повторы матча и могу сказать, что судья принимал правильные решения, хорошо отсудил. Все хотят побеждать, для них это тоже были важные очки и в отпуск хотелось уйти в хорошем настроении. Их понять можно, но так себя не ведет ни одна команда УПЛ, относительно арбитра.

Мы всегда играем до последнего. Нужно было побеждать и набирать очень важные пункты, поэтому команда дотерпела и выиграла этот матч. Это уже не первая игра, где мы вырываем победу на последних минутах. Болельщикам это нравится, - сказал Харатин.