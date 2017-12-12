Мирон МАРКЕВИЧ: «Кращого жеребу для Динамо та Шахтаря не придумаєш»

Да чушь вы говорите. В любом матче можно найти поводов что бы поудалять по пол состава обеих кома...

А я думаю что голубая муSSарня,единственная команда в Украине которую УЕФА отстраняла от междунар...

у кротячої скотобази практично поголовно проблеми з головою... не хочеться займатись футболом їм,...

ой дурааак! играют в лиге достойно, есть чем гордиться, но поведение на внутренней арене хромает ...

Да все он правильно говорит. В любом матче можно найти поводов что бы поудалять по пол состава об...