Мирон МАРКЕВИЧ: «Кращого жеребу для Динамо та Шахтаря не придумаєш»

Мирон Маркевич залишився задоволеним жеребкуванням Ліги Чемпіонів та Ліги Європи.
«Я вважаю, що жереб був прихильним для обох наших команд, - сказав Мирон Маркевич, - Кращого жеребу для «Динамо» та «Шахтаря» вже не придумаєш.
«Шахтар» має високі шанси пройти італійську «Рому». «Динамо» також цілком по зубах здолати грецький АЕК. Кажу так, бо добре знаю грецький футбол, хоч ніколи не доводилося грати саме проти АЕКа».
Источник — ПлюсСпорт
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