Ваньяма вернется на поле спустя три месяца после травмы

В понедельник полузащитник «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма приступил к тренировкам с первой командой после травмы колена.

Напомним, кенийский опорник провел в лазарете три с половиной месяца, получив свое повреждение на тренировке накануне победного матча Премьер-Лиги против «Бернли» 27 августа, хотя до этого сыграл в обоих первых поединках сезона, против «Ньюкасла» и «Челси».



Совсем скоро главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино снова сможет рассчитывать на 26-летнего Виктора, потому что в понедельник, сообщает Sky Sports, Ваньяма провел свое первое после травмы занятие в общей группе.



В отсутствие Ваньямы Почеттино успел попробовать в центре поля различные сочетания из Муссы Сиссоко, Муссы Дембеле, Харри Уинкса, Деле Алли и Кристиана Эриксена, используя схемы как с двумя полузащитниками, так и с тремя. Также здесь поиграл Эрик Дайер, но в последние недели он подменяет травмированного защитника Тоби Алдервейрелда.