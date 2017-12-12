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Ваньяма вернется на поле спустя три месяца после травмы

Лазарет «Тоттенхэма» пустеет

  • 12.12.2017 07:59
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В понедельник полузащитник «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма приступил к тренировкам с первой командой после травмы колена.
Напомним, кенийский опорник провел в лазарете три с половиной месяца, получив свое повреждение на тренировке накануне победного матча Премьер-Лиги против «Бернли» 27 августа, хотя до этого сыграл в обоих первых поединках сезона, против «Ньюкасла» и «Челси».

Совсем скоро главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино снова сможет рассчитывать на 26-летнего Виктора, потому что в понедельник, сообщает Sky Sports, Ваньяма провел свое первое после травмы занятие в общей группе.

В отсутствие Ваньямы Почеттино успел попробовать в центре поля различные сочетания из Муссы Сиссоко, Муссы Дембеле, Харри Уинкса, Деле Алли и Кристиана Эриксена, используя схемы как с двумя полузащитниками, так и с тремя. Также здесь поиграл Эрик Дайер, но в последние недели он подменяет травмированного защитника Тоби Алдервейрелда.

Источник — Fapl.ru

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