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ФК Динамо передал помощь раненым воинам

Руководство клуба и игроки продолжают помогать воинам

  • 12.12.2017 07:47
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ФК Динамо
© ФК Динамо
В четверг в последнем домашнем матче этого года, заключительной игре группового раунда Лиги Европы против сербского «Партизана», наверное, самыми горячими болельщиками «Динамо» в скай-боксах были раненые воины АТО, которые проходят реабилитацию в Национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь».
 
Для многих из них это был первый матч, который они увидели вживую на «Олимпийском», да еще и в таких комфортных условиях — с vip-ложи. Об осуществлении этой маленькой мечты болельщиков «Динамо» позаботились президент ФК «Динамо» Игорь Михайлович Суркис, а также футболисты первой команды, которые недавно навещали раненых бойцов и пригласили их на матч.
 
Раненых сопровождала волонтер Наталья Юсупова, и Игорь Михайлович, пообщавшись, пожав руку каждому из гостей и вручив им подарки, в первую очередь спросил у нее о новом борте раненых, прибывшем в столичный госпиталь, и пообещал передать очередную помощь — все, в чем нуждаются те, кто прибывает с фронта на лечение.
 
И уже на следующий день, в пятницу вечером, представители клуба собрали и доставили в Главный военный клинический госпиталь самые необходимые вещи.
 
Еще одну часть помощи от клуба отправили со стадиона в понедельник. Это и продукты питания, и средства личной гигиены, и одежда. А также — теплые зимние вещи и подарки от клуба.
 
 
Больше всего раненные обрадовались спортивным сумкам с одеждой и обувью — и те из них, кто имеет меньшие ранения и уже могут ходить, сразу начали примерять на себя эти вещи.
 
В одной из палат уже даже установили рождественскую елку, и пакеты с эмблемой футбольного клуба «Динамо» стали настоящими «подарками под елку» в преддверии новогодних праздников.
 
Все ребята, кто болеет за «Динамо», получили футбольные мячи с подписями игроков команды. Безусловно, о таком сувенире мечтают многие любители футбола. Раненые, которым врачи разрешили по состоянию здоровья посетить матч на «Олимпийском», до сих пор были под впечатлением от незабываемой атмосферы домашнего матча «бело-синих» и снова начали живо обсуждать его перипетии.
 
К сожалению, не было возможности попасть на последний домашний матч «Динамо» в этом году у тяжелораненной защитницы нашей страны Галины, о которой мы писали ранее — на днях она перенесла очередную операцию. Однако сегодня она была самой счастливой в госпитале — президент Фан-клуба «Динамо» Сергей Михайленко передал ей личный презент от футболистов нашей команды — игровую футболку с их автографами.
 
Галя была искренне поражена таким вниманием и выразила надежду, что придет на первый матч нашего клуба после зимнего перерыва. Надеемся, ее желание непременно сбудется.
 
Об инициативе очередного визита в военный госпиталь рассказал президент Фан-клуба Сергей Михайленко:
 
— Игорь Михайлович прочитал, что в госпиталь прибыл очередной борт с тяжелоранеными воинами АТО и попросил волонтеров составить список необходимых вещей. Уже в пятницу вечером первая часть помощи от клуба была передана в госпиталь. Сегодня мы привезли еще одну часть. Это теплая зимняя одежда, удобная обувь, спортивные костюмы, разнообразные продукты питания, средства гигиены — все то, о чем просили волонтеры. А также подарки от клуба, от наших игроков, которые очень заботятся о раненых. Все футболисты передавали пожелания скорейшего выздоровления раненым. Наш клуб не прекращает заботиться о наших Героях, они всегда могут рассчитывать на нашу помощь и поддержку!

Источник — ФК Динамо Киев

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